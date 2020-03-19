案100「妙齡女3度就醫才確診」感染原不明　陳時中最憂心

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑、葉國吏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心18日一口氣公佈23名確診個案，總確診人數來到100人，其中有2例為本土案例。指揮中心召集人張上淳表示，2名本土案例中，其中案100為20多歲女性沒有旅遊史，不確定是從哪裡得到的，但目前同住家人暫時沒有症狀。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中第100例屬於本土個案，沒有旅遊史、3/12開始出現症狀，坦言「這令我們比較擔憂」，目前疫調正在進行中。確診個案中維持1名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

請繼續往下閱讀...

指揮中心召集人張上淳表示，該名20多歲女性，12日開始出現症狀，診所就醫服藥後症狀未改善，16日又到同一家診所就診，17日改到醫院看診，但因有發燒情況，在急診就被分流處置，收治臨床醫師也十分警覺，詢問病史發現持續發燒未退後，便安排胸部X光檢查，查無明顯肺炎後，並進行採檢，最後發現確診，同住家人暫時沒有症狀。

陳時中表示，該名案例是醫師認為不能排除，才進行採檢，肯定醫師高度警覺，才發現這起案例。但他也強調，該名本土個案沒有旅遊史，「這令我們比較擔憂」，詳細疫調與接觸者匡列，目前都在進行中。

▲全台確診者關係圖。（圖／曾梓倩製）

