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鍾南山重申新冠肺炎源頭不一定在武漢　4點解析「根本辦法是疫苗」

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記者黃翊婷／綜合報導

中國外交部發言人日前聲稱，新冠肺炎（COVID-19）病毒可能是美軍將帶到武漢，再次讓美中口水戰升溫。對此，中國抗疫專家鍾南山18日重申，疫情最初雖然是在武漢發生，但並沒有證據顯示源頭一定就是武漢，「這是個科學問題，沒有搞清楚之前下結論，是不負責任的。」

▲▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

▲鍾南山勸民眾在疫情尚未平緩之前，還是不要聚餐、喝咖啡，以免疫情擴大。（圖／路透社，下同）

鍾南山18日在廣州市疫情防控新聞會議中提出對新冠肺炎的4點解析，首先，新冠肺炎有很高的傳染性，比SARS、MERS都高；第二是死亡率高於流感；第三是傳播途徑主要還是通過呼吸道，但不限於呼吸道傳染；第四是到目前為止還沒有有效的、針對的治療藥物。

至於病毒源頭到底在哪裡，鍾南山再次強調，「新冠肺炎疫情是發生在中國武漢，但不等於源頭在武漢，這是個科學問題，沒有搞清楚之前下結論，是不負責任的」，現階段最根本的解決辦法是研發疫苗，不管哪個國家先做出來，都不可能足以供應全球需求，這方面需要互相學習、截長補短，很多廠商同時投入生產才有可能達成，「我們正在努力，希望2、3個月的時間內可以取得比較大的進展。」

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓,口罩。（圖／路透）

▼▲新冠病毒傳染力很強。

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

至於「集體免疫」是否真的能解決問題，鍾南山認為，新冠病毒的平均傳播係數接近3，是非常高的，從源頭預防是最古老但有效的方法，不能靠集體免疫解決問題，畢竟冠狀病毒並非一次感染就能終生免疫，而目前疫情在歐洲大爆發，特別是義大利，希望當地政府能夠採取更積極的防疫措施，否則等到有症狀才干預，可能會讓疫情越來越難防控。

鍾南山還提到，這個世紀已經產生3次冠狀病毒事件，2003年的SARS、2015年的MERS，以及2019年的新冠肺炎，因為冠狀病毒的傳染力很強，以這3種來比較，死亡率SARS是10％、MERS是30％，新冠病毒大概在2至3％左右，「SARS發生17年來，我們一度當做是偶然事件，所以這次準備還是不足。」

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