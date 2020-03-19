WHO翻舊帳警告川普「別再稱中國病毒」：H1N1也沒說是北美流感

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus，右），WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan，左）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普三度用「中國病毒」來稱呼新冠病毒，並強調說沒有種族歧視，因為病毒來自中國，會這樣說是希望用詞精確。對此世界衛生組織WHO批評川普說法可能在無意中導致種族歧視，警告川普別再說「中國病毒」。

世界衛生組織18日再日內瓦總部召開新冠病毒例行記者會，WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）會上表示，新冠病毒不只是老年人的疾病，對健康成年人來說也可能會變重症。

萊恩另外針對川普一再以「中國病毒」來稱新冠病毒，強調病毒沒有國界、不區分種族膚色和財富。「一直以來我們傳遞的信息就很清晰」、「我們在語言使用上要小心，應避免把病毒同個人聯繫在一起。」

萊恩同時提到2009年（H1N1）流感大流行，表示H1N1是始於北美，「我們也沒把它稱作北美流感。」呼籲全球要團結共同對抗新冠病毒，COVID-19的名稱不代表任何地理位置、動物、個人或團體。「川普的說法可能在無意中導致種族歧視」。

此外，針對美國總統川普以「中國病毒」稱呼新冠病毒，世衛官員也說，WHO刻意為這次的病毒定名，就是要避免對一國或特定群體汙名化，COVID-19的名稱不代表任何地理位置、動物、個人或團體。官員指出，川普的說法可能在無意中導致種族歧視。