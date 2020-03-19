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北義養老院成墳場　已25人送命「還在擴散中」護士講話也狂喘

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▲▼義大利醫護人員穿著防護服進入加護病房，治療新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲義大利醫護人員穿著防護服進入加護病房，治療新冠肺炎患者。（圖／路透）

文／中央社記者黃雅詩羅馬18日專電

距離米蘭15公里的一處養老院爆發新冠肺炎集體感染，短短23天奪走25名老人性命，院內並有多名醫護染病。 義大利報紙「晚郵報」（Corriere della Sera） 報導，米蘭近郊城鎮梅迪利亞（Mediglia）一間養老院從2月23日起就與外界隔離，但病毒早已入侵，一開始出現4個陽性病例，隨後每隔幾天，都有更多確診案例傳出。

報導指出，養老院的醫生、護士、職員也陸續感染 ，院方試圖阻隔病毒，但感染已經擴散，老人在孤立建築物中不斷病死，場景宛如1976年的恐怖電影「飛越奪命橋」（Cassandra crossing），片中政府當局打算摧毀一輛遭病毒感染的火車，封鎖列車不讓任何乘客逃出 或與外界聯繫。

報導指出，在2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）肆虐時，養老院集體感染的危急狀況更少被關注 ，一名男子向該報描述，他母親住在米蘭市北部阿佛里 （Affori）一個被隔離的養老院中，他總算打電話聯絡到院內護士，電話上護士聲音聽來氣喘吁吁，護士告知他母親已高燒咳嗽，「隨時可能發生任何不測」。

▲▼ 義大利羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對建築物消毒。（圖／路透）

報導指出，另有3名家屬向該報描述同樣情境，他們在養老院的年長家屬已出現高燒咳嗽症狀，院中負責的照護者也生病了，養老院工會發出多封憤怒指控信， 痛陳院中醫護人員沒有口罩也缺乏防護設備，部分地區醫院要求療養院協助照護一些新冠肺炎患者，恐造成更可怕院內大感染。

報導指出，米蘭市東南方科爾維托（Corvetto）另 一所養老院的第6層樓整層隔離中，醫療主任已染疫病10天，院方試圖隔離染病者，但傳染沒有停止，目前院內有超過10個確診案例，還有許多出現發燒、呼吸症狀的患者無法做檢測，若情勢繼續惡化，整個養老院都會陷入危機。

報導指出，養老院的許多照護員工出現嚴重心理創傷，他們短期內送走了幾十個照顧多年的老人，卻什麼都無法做，被隔絕在外的家屬則只能等著一通絕望電話 ，告知入院親人已經孤獨地死了。 報導指出，距離米蘭20公里的雷涅諾市（Legnano ）養老院，幾天內傳出4死，一名感染新冠肺炎的老人被救護車載往醫院急救，但不久又原車送回，可能是因為醫院床位不夠。（編輯：劉學源）1090319

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