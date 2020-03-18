鋒面雲系接近中！深夜起台中以北明顯雨勢要來了　周四「降雨熱區」曝

▲鋒面雲系接近，中部以北將開始轉雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

鋒面雲系接近，傍晚起中部以北轉雨！天氣風險公司指出，今天白天鋒面前緣的水氣帶通過後出現了降雨空檔，很快地後方的鋒面也逐漸接近，北部、中部及各地山區將陸陸續續的下起雨來；南部、台東的降雨機會比較低。

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▲北部在深夜後雨勢會更加明顯，大約要到明天下午才會逐漸緩和。（圖／翻攝自天氣風險FB粉絲專頁）

天氣風險表示，北部在深夜後雨勢會更加明顯，大約要到明天下午才會逐漸緩和，北部的朋友今明兩天上下班記得要帶雨具。

氣象預報員陳伊秀則說明，傍晚起雷達回波圖陸續有些訊號進來，不過，真正明顯降雨的時間點，預計落在明天清晨起，明白天預計台中以北都有明顯降雨，其中，鋒面雲系從桃竹苗到淡水再到基隆北海岸，由西往東逐漸移入，上述地區降雨有時候會比較明顯，要特別注意。

▲周四台中以北降雨明顯，其中，局部地區要注意較大雨勢。（圖／中央氣象局）

明天晚上之後，降雨逐漸趨緩，但因東北風稍增強，降雨熱區轉成宜花東地區，迎風面北部、東北部則偶有降雨，但基本上天氣逐漸轉好。溫度方面，明天北部、宜花高溫約23-25度，中南部27-28度，其中南台灣可上看29度。

周五降雨區域僅剩東半部及北部山區，會有零星降雨，北部、宜花高溫25-26度，中南部29-30度。周六日各地天氣穩定，都屬多雲到晴天氣，溫度也飆高，西半部會有28以上，上看30、31度，北部也會有28-29度高溫。

下波變天則落在下周一，屆時又有東北風增強影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周二、三東北風減弱，各地又恢復穩定。