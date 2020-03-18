　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面雲系接近中！深夜起台中以北明顯雨勢要來了　周四「降雨熱區」曝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲鋒面雲系接近，中部以北將開始轉雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

鋒面雲系接近，傍晚起中部以北轉雨！天氣風險公司指出，今天白天鋒面前緣的水氣帶通過後出現了降雨空檔，很快地後方的鋒面也逐漸接近，北部、中部及各地山區將陸陸續續的下起雨來；南部、台東的降雨機會比較低。

▲▼天氣。（圖／翻攝自天氣風險FB粉絲專頁）

請繼續往下閱讀...

▲北部在深夜後雨勢會更加明顯，大約要到明天下午才會逐漸緩和。（圖／翻攝自天氣風險FB粉絲專頁）

天氣風險表示，北部在深夜後雨勢會更加明顯，大約要到明天下午才會逐漸緩和，北部的朋友今明兩天上下班記得要帶雨具。

氣象預報員陳伊秀則說明，傍晚起雷達回波圖陸續有些訊號進來，不過，真正明顯降雨的時間點，預計落在明天清晨起，明白天預計台中以北都有明顯降雨，其中，鋒面雲系從桃竹苗到淡水再到基隆北海岸，由西往東逐漸移入，上述地區降雨有時候會比較明顯，要特別注意。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周四台中以北降雨明顯，其中，局部地區要注意較大雨勢。（圖／中央氣象局）

明天晚上之後，降雨逐漸趨緩，但因東北風稍增強，降雨熱區轉成宜花東地區，迎風面北部、東北部則偶有降雨，但基本上天氣逐漸轉好。溫度方面，明天北部、宜花高溫約23-25度，中南部27-28度，其中南台灣可上看29度。

周五降雨區域僅剩東半部及北部山區，會有零星降雨，北部、宜花高溫25-26度，中南部29-30度。周六日各地天氣穩定，都屬多雲到晴天氣，溫度也飆高，西半部會有28以上，上看30、31度，北部也會有28-29度高溫。

下波變天則落在下周一，屆時又有東北風增強影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周二、三東北風減弱，各地又恢復穩定。

ET快訊
新冠肺炎單日暴增23例細節公布！　21境外移入+2本土狀況一
快訊／魏明谷突請辭自來水公司董事長
1年多不洗澡！他戶頭500萬月領18%不分擔家計　法院判：滾
夜闖明星高中「穿制服」拍性愛片　校方怒了！開吉3男妨害名譽3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠肺炎單日暴增23例細節公布！21境外移入+2本土狀況一覽

桃園居家檢疫及隔離已裁處26件　最高裁罰100萬！合計罰324萬

鋒面雲系接近中！深夜起台中以北明顯雨勢要來了　周四「降雨熱區」曝

外籍航空紛停飛台灣！異動航線一次看　華航、長榮公布最新改退票辦法

公務員調單位猶豫「選台南or高雄？」　網激辯：常開車千萬別住台南

2020長濱雙浪金剛馬拉松　因應新冠肺炎取消活動

3/19起外國人禁入境、旅行社4月底前不出團　業者：上半年全台觀光營收少3000億

非本國籍入境限制衝擊大　朝陽科大學者：致命的打擊！政府5億紓困太少

台灣有積極防疫「國內旅遊可行嗎？」　網驚勸不要：現在跟3月初不同了

集結觀眾紙條打造光影「秘密之牆」！國美館推3檔數位藝術特展

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

新冠肺炎單日暴增23例細節公布！21境外移入+2本土狀況一覽

桃園居家檢疫及隔離已裁處26件　最高裁罰100萬！合計罰324萬

鋒面雲系接近中！深夜起台中以北明顯雨勢要來了　周四「降雨熱區」曝

外籍航空紛停飛台灣！異動航線一次看　華航、長榮公布最新改退票辦法

公務員調單位猶豫「選台南or高雄？」　網激辯：常開車千萬別住台南

2020長濱雙浪金剛馬拉松　因應新冠肺炎取消活動

3/19起外國人禁入境、旅行社4月底前不出團　業者：上半年全台觀光營收少3000億

非本國籍入境限制衝擊大　朝陽科大學者：致命的打擊！政府5億紓困太少

台灣有積極防疫「國內旅遊可行嗎？」　網驚勸不要：現在跟3月初不同了

集結觀眾紙條打造光影「秘密之牆」！國美館推3檔數位藝術特展

沃旭能源攜手東京電力成立合資公司　共同在日本銚子開發離岸風電

中職／開季前最後備戰　富邦悍將全隊到南部打二軍

守住人類最後淨土！　馬達加斯加宣布：20日起「全面斷航」至少30天

iOS 13詭異Bug！已卸載App持續消耗流量　關行動網路也沒用

南投志工大集合　縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

桃園防疫超前部署　展開分區及居家辦公試辦演練

陳珮騏秘戀小8歲男友…自認私下「無聊又嚴肅」　分手1年半：到現在還在痛

遭指關說法官又被評「豬隊友」…黃越宏向檢察官求償120萬敗訴

夫妻買房…木板縫「探出一堆頭」蠕動！　一抓竟有150條蛇

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

快訊／新冠肺炎暴增23例

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

跑觀光行程！案83法籍旅客4天都在台北市

張榮發遺產有多少　國稅局算出來了

新冠肺炎暴增23例「有2例是本土」

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

台灣確診個案暴增破百！11例在機場攔下

林綺芳稱「不後悔」：我做錯了什麼？

南部國立大學生確診！校方公開「足跡軸」：來一波守一波

上機噴酒精消毒！外國乘客一舉動網全傻眼

更多熱門

相關新聞

今起連下3天入夜更明顯！降雨熱區曝　下波再變天時間揭曉

今起連下3天入夜更明顯！降雨熱區曝　下波再變天時間揭曉

變天了！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（18日）受到華南雲雨區東移影響，加上台灣北方有一道微弱鋒面，今和周四中部以北和東半部有局部降雨，其中今晚到周四降雨會比較持續。氣象專家吳德榮提醒，這兩天易有小尺度對流胞發展，偶有帶來小範圍較大降雨的機率；下周一另一道微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高。

入夜後大變天！連3天降雨熱區曝

入夜後大變天！連3天降雨熱區曝

連下3天雨區曝　下波冷空氣何時來？彭啟明說話了

連下3天雨區曝　下波冷空氣何時來？彭啟明說話了

地震預警時間縮短「15秒→10秒」

地震預警時間縮短「15秒→10秒」

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

快訊／新冠肺炎暴增23例

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面