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入夜轉變！「連下3天」雨區曝　下波冷空氣何時來？彭啟明說話了

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▲大雷雨,躲雨,午後雷震雨,騎車篇。（圖／記者林世文攝）

▲周三到周五有雨，劉沛滕說，其中以周四降雨比較明顯一些。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

晚起變天！中央氣象局預報員劉沛滕表示，周三到周五，鋒面接近加上華南雲雨區東移，中部以北和東半部地區有局部小雨，且今天（17日）晚間上述地區可能就有些降雨機率。天氣風險公司總經理彭啟明說，下一波冷空氣何時來，可能要到3月底、4月初了，但變數還很多。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今各地大多為多雲到晴，但有些中低層水氣稍微通過台灣上空，東半部和西半部山區有零星降雨；今晨各地低溫約17、18度，局部地區比較冷來到15度，白天各地高溫約24到28度，感受舒適到溫暖。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周三到周五，鋒面接近加上華南雲雨區東移，中部以北和東半部地區有局部小雨，但量值也不是太大，又以周四降雨稍微較明顯一些；且今晚有些雲層就會進來，上述地區可能就有些降雨機率，但不是太明顯。

劉沛滕指出，未來一周中南部高溫都可以接近30度；至於低溫部分，北部約17度、中部約19度、南部約20到22度。

彭啟明16日說，最近冷空氣都在東北亞肆虐，對台灣而言，已經開始有暖空氣上來；至於下一波什麼時候有冷空氣來，可能要到3月底、4月初了，「但變數還很多，我們看看就好。」

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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