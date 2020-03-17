入夜後大變天！連3天「降雨熱區」曝　周末熱回30°C...一張圖看懂變化

▲入夜後變天，中部以北、東半部跟南部山區容易下雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

又要變天！氣象局指出，入夜後隨著鋒面逐漸接近及華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區雲量增加，明（18）日起至周五上半天，降雨情況更加明顯，其中北台灣降雨較持續，且有時會有較大雨勢出現。

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▲周三至周五白天，中部以北及宜花的雨一陣陣，周末大回暖。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜表示，今入夜後，華南雲雨區東移、鋒面接近影響，雲量漸漸變多，這波降雨時間將從周三一路到周五上半天，周三、四雨勢最明顯，降雨熱區以中部以北、東半部及南部山區為主，北台灣更要留意局部較大雨勢發生。

▲▼氣象局表示，華南雲雨區東移、鋒面接近影響，降雨熱區以中部以北、東半部及南部山區為主。（圖／中央氣象局）

至於溫度方面，因為沒有明顯冷空氣影響，差異不大，下雨時候會感覺較涼。但周五下半天起，降雨趨緩，周六、日風向轉成偏南風，各地恢復多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨，北部高溫約28度，中南部則上看30度以上。

不過，下周一又有另一波東北風增強，屆時迎風面北部、東半部又轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區則維持多雲到晴。另要留意，周三起西半部地區及金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路及交通往返要多加注意。