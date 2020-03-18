今起連下3天「入夜更明顯」降雨熱區曝光　下波再變天時間揭曉

▲劉沛滕說，今白天降雨空檔比較多，入夜起降雨會比較持續。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

變天了！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（18日）受到華南雲雨區東移影響，加上台灣北方有一道微弱鋒面，今和周四中部以北和東半部有局部降雨，其中今晚到周四降雨會比較持續。氣象專家吳德榮提醒，這兩天易有小尺度對流胞發展，偶有帶來小範圍較大降雨的機率；下周一另一道微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，這兩天降雨主要是受到華南雲雨區水氣影響，其中以北部雨勢較明顯，中部地區是降雨機率稍微增加，偶爾有一陣雨勢。

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劉沛滕說，今白天降雨空檔比較多，入夜到周四降雨比較持續，累積雨量稍微多一些，但不會是突然間很大的雨；今白天高溫稍微下降，北部約22到24度，中南部約27、28度，各地夜間低溫約17到19度，不會很明顯轉涼轉冷。

▼今台灣上空附近水氣增多。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，周五水氣逐漸減少，僅剩北東有局部降雨；周六、周日大致為多雲到晴的穩定天氣，且改吹偏南風，氣溫稍微回升；下周一、下周二就看東北季風的強度，會稍微轉涼。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五鋒面在台灣附近，今和周四水氣多，中部以北及東半部轉有局部陣雨，南部雲量增多，各地白天稍轉涼；今和周四鋒面結構弱有降雨空檔，但因低層暖濕、大氣對流不穩定，易有小尺度對流胞在其中發展，偶有帶來小範圍較大降雨的機率；周五水氣逐漸減少、降水稍減緩。

吳德榮指出，周六、周日平地好轉，各地多雲時晴，氣溫回升，山區仍有局部短暫降雨的機率，周末皆是白天微熱早晚涼的天氣；下周一另一微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、北部山區及東半部降雨機率提高，其他地區影響小；下周二微弱鋒面遠離，天氣好轉，東半部偶有零星降雨。

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）