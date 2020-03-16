　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更快了！地震預警時間縮短「15秒→10秒」　新系統4/6上線

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼澎湖外海地震，國家級警報。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲更快了！地震預警系統資訊發布縮短在10秒內，預計4月6日上線。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局20年來不斷精進地震測報能力，氣象局長葉天降今（16）日在立法院交通委員會表示，氣象局透過增加即時觀測站、調整測站分布密度等方式，讓地震預警系統資訊可從現在的15秒，縮短至10秒，新系統預計4月6日上線。

立法院交通委員會今天邀請交通部、國家通訊委員會報告「國家防災預測、監測及告警辦理情形」，並備質詢。立委李昆澤指出，科技無法預測地震，但最重要的就是觀測跟預警，但台灣相較日本，災防告警系統仍不算周全，收到告警時間比較長。

請繼續往下閱讀...

事實上，氣象局持續精進地震測報能力，透過加密測站分布數量，也增加地震前兆現象觀測，另外，地震速報系統觀測儀器現也從16位元系統提升至24位元系統，可提供更精細的觀測資料，有利於地震波相判讀與中小型規模地震解析。

▲▼國家防災日發地震速報、海嘯警報測試簡訊。（圖／中央氣象局）

▲氣象局會在國家防災日時，發出地震速報、海嘯警報測試簡訊。（圖／中央氣象局）

葉天降回應，地震預警新系統預計4月6日上線，未來在台灣島內或近岸發生規模4.5以上淺層地震時，地震發生後最快10秒就能完成初步資訊，包括發震時間、位置、震源深度與規模大小。另外，地震預警盲區也更加縮小，對距離震央30公里以外地區民眾提供預警時間。

▲▼氣象局地震測報中心主任陳國昌。（圖／記者賴文萱攝）

▲地震預警系統更快，4月6日起從15秒縮短至10秒。（圖／記者賴文萱攝）

氣象局地震測報中心主任陳國昌過去受訪時也曾說，外海地震通常規模較大，但因為距離陸地遠，若能縮短10秒的時間，對於陸地上的民眾就能多增加預警時間，多個幾秒避難會很有用。

ET快訊
案59高中生「赴希臘旅遊」網氣炸詛咒！親友揭始末…風向變了
恐怖的一天！義大利單日新增死亡數「遠超中國最高紀錄」
侯友宜宣布：新北市高中職以下師生　6月底前禁止出國
1歲幼女發燒41度！台灣媽媽無助：英國醫院「有症狀也不驗」慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

會感染就是命！　歐洲人「口罩未必有效」浪漫防疫：白人咳嗽比較沒差

更快了！地震預警時間縮短「15秒→10秒」　新系統4/6上線

「農民退休金比照勞退」最快今年上路！陳吉仲：30歲農民退休可月領2萬6

案59高中生「1月赴希臘旅遊」　網氣炸詛咒...親友揭始末「風向變了」

疫情重創餐廳！　專家：「美食街試吃」才該停...3件事做好仍可光顧

北部男高中生回台7天才出現症狀　醫師：不排除是社區感染

家長狂call問還要上課嗎？北部確診男高中生該班停課「學校今正常作業」

6例全是執意出國玩！他質疑政府「為何不敢講是誰」？　網曝不公布原因

新冠肺炎影響⋯葉菜類一路狂跌！陳吉仲「3方向」因應：擬推農民休耕1個月

防疫香包、養生茶　長女邀請中醫師樹下授課如何防疫！

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

新店男子「晚餐喬不攏」跟老婆吵架 下秒持刀捅死騎士...法院裁定收押！

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

會感染就是命！　歐洲人「口罩未必有效」浪漫防疫：白人咳嗽比較沒差

更快了！地震預警時間縮短「15秒→10秒」　新系統4/6上線

「農民退休金比照勞退」最快今年上路！陳吉仲：30歲農民退休可月領2萬6

案59高中生「1月赴希臘旅遊」　網氣炸詛咒...親友揭始末「風向變了」

疫情重創餐廳！　專家：「美食街試吃」才該停...3件事做好仍可光顧

北部男高中生回台7天才出現症狀　醫師：不排除是社區感染

家長狂call問還要上課嗎？北部確診男高中生該班停課「學校今正常作業」

6例全是執意出國玩！他質疑政府「為何不敢講是誰」？　網曝不公布原因

新冠肺炎影響⋯葉菜類一路狂跌！陳吉仲「3方向」因應：擬推農民休耕1個月

防疫香包、養生茶　長女邀請中醫師樹下授課如何防疫！

香濃不死甜！隱身高雄巷內的銷魂乳酪條　還有邪惡草莓牛奶杯

馮迪索不會讓人失望！《血衛》隱藏創意比超級英雄更可觀

各地滯留郵輪一次掌握　至少3艘驚現確診「隔離乘客變人球」

會感染就是命！　歐洲人「口罩未必有效」浪漫防疫：白人咳嗽比較沒差

密閉空間塞130人！教會堅持禮拜「連爆46例」　南韓首都圈第二大感染群

老婦怕染病「不敢進超市」哽咽求援！美運動員暖相助　網讚：超善良

新店殺人案疑有精神病　蔡清祥呼籲適當治療以免害人害己

捲入大貨車後輪！　台南男大生「胸腹大量出血+多處骨折」不治

咖啡品牌捉對廝殺！就要「開在隔壁」　店面房東成最大贏家

人行今實施2.3兆定向降準＋MLF操作　未隨美國降息

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

家長狂call問還要上課？確診個案學校回應了

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

北部男高中生感染　首例全班停課

出國玩確診害同事遭隔離　指揮中心說話

台南23歲男檢疫偷跑！竟到高雄「遶境扛轎」

6確診境外移入「帶病毒回來治療免花錢」　醫：應自費

爽玩希臘回台確診！周玉蔻臉書上怒轟

冷氣團暴冷9°C地區曝！周三再變天

加拿大廣播公司大讚台灣防疫　陳時中回應3關鍵

6例全是出國玩…政府「不敢講是誰」？　網曝原因

更多熱門

相關新聞

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

8縣市低溫特報！中央氣象局預報員王品翔表示，今天（16日）清晨大陸冷氣團影響，全台最低溫出現在新北市雙溪的7.5度；周三至周五鋒面加上華南雲雨區通過，全台都有短暫雨。

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

冷氣團暴冷9°C地區曝！周三再變天

冷氣團暴冷9°C地區曝！周三再變天

氣象局防疫！首度異地預報演練

氣象局防疫！首度異地預報演練

台灣北方雲散！鄭明典：乾冷空氣到了

台灣北方雲散！鄭明典：乾冷空氣到了

關鍵字：

地震預警氣象局氣象雲地震

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

新店直播主捅死人　辯護律師說話

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

吃屎哥被3男綁深山！慘遭鋁棒凌辱21分鐘

東尼大木遭爆硬上前輩女友「性侵定罪」！重返AV界受阻

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

家長狂call問還要上課？確診個案學校回應了

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

北部男高中生感染　首例全班停課

更多

最夯影音

更多
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面