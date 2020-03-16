更快了！地震預警時間縮短「15秒→10秒」　新系統4/6上線

▲更快了！地震預警系統資訊發布縮短在10秒內，預計4月6日上線。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局20年來不斷精進地震測報能力，氣象局長葉天降今（16）日在立法院交通委員會表示，氣象局透過增加即時觀測站、調整測站分布密度等方式，讓地震預警系統資訊可從現在的15秒，縮短至10秒，新系統預計4月6日上線。

立法院交通委員會今天邀請交通部、國家通訊委員會報告「國家防災預測、監測及告警辦理情形」，並備質詢。立委李昆澤指出，科技無法預測地震，但最重要的就是觀測跟預警，但台灣相較日本，災防告警系統仍不算周全，收到告警時間比較長。

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事實上，氣象局持續精進地震測報能力，透過加密測站分布數量，也增加地震前兆現象觀測，另外，地震速報系統觀測儀器現也從16位元系統提升至24位元系統，可提供更精細的觀測資料，有利於地震波相判讀與中小型規模地震解析。

▲氣象局會在國家防災日時，發出地震速報、海嘯警報測試簡訊。（圖／中央氣象局）

葉天降回應，地震預警新系統預計4月6日上線，未來在台灣島內或近岸發生規模4.5以上淺層地震時，地震發生後最快10秒就能完成初步資訊，包括發震時間、位置、震源深度與規模大小。另外，地震預警盲區也更加縮小，對距離震央30公里以外地區民眾提供預警時間。

▲地震預警系統更快，4月6日起從15秒縮短至10秒。（圖／記者賴文萱攝）

氣象局地震測報中心主任陳國昌過去受訪時也曾說，外海地震通常規模較大，但因為距離陸地遠，若能縮短10秒的時間，對於陸地上的民眾就能多增加預警時間，多個幾秒避難會很有用。