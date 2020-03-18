台南傳有辦事民眾剛從法國返台連口罩都沒戴　市府：調查後是烏龍一場

▲台南市地政局指出，台南市所屬地政事務所為因應疫情發展，實施實名制洽公，民眾至地所洽公時，在入口處需登記姓名、聯絡資料、量體溫，以便掌握洽公人流資料。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

外傳台南有至地政事務所辦事民眾，剛從法國返台連口罩也沒戴一案，台南市長黃偉哲非常重視，指示民政局立即調查，真實情形是台南市地政事務所人員在核對身分時，當事人回答「最近剛從法國回來！」，而引起誤解騒動，其實該民是2019年去的，並非現在，實是烏龍一場。

台南市民政局指出，地政事務所人員在核對身分時，詢問民眾最近有去過哪些國家，以便確認是否為本人，惟當事人回答「最近剛從法國回來！」，此言被附近洽公民眾聽見，而引起騷動，才有「辦事民眾剛從法國返台連口罩都沒戴」一事傳出。

民政局表示，此個案係是在2019年10月下旬自法國返台，非於疫情指揮中心公布列旅遊警示區自第三級國家及地區入境期間，需進行14天的居家檢疫對象，本案實烏龍一場。

因應疫情嚴峻，台南市長黃偉哲再次呼籲，凡是由旅遊警示區返台民眾，需進行居家檢疫的民眾，請配合遵守相關防疫作為，居家檢疫、居家離隔對象及一般民眾，均應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節，全民一起防堵疫情。



地政局指出，台南市所屬地政事務所為因應疫情發展，18日起實施實名制洽公，民眾至地所洽公時，在入口處需登記姓名、聯絡資料、量體溫，以便掌握洽公人流資料，地政局長陳淑美18日至地所視察實施情形，並感謝民眾的體諒與配合。

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