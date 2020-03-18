　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南傳有辦事民眾剛從法國返台連口罩都沒戴　市府：調查後是烏龍一場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市民政局指出，台南市所屬地政事務所為因應疫情發展，實施實名制洽公，民眾至地所洽公時，在入口處需登記姓名、聯絡資料、量體溫，以便掌握洽公人流資料。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市地政局指出，台南市所屬地政事務所為因應疫情發展，實施實名制洽公，民眾至地所洽公時，在入口處需登記姓名、聯絡資料、量體溫，以便掌握洽公人流資料。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

外傳台南有至地政事務所辦事民眾，剛從法國返台連口罩也沒戴一案，台南市長黃偉哲非常重視，指示民政局立即調查，真實情形是台南市地政事務所人員在核對身分時，當事人回答「最近剛從法國回來！」，而引起誤解騒動，其實該民是2019年去的，並非現在，實是烏龍一場。

台南市民政局指出，地政事務所人員在核對身分時，詢問民眾最近有去過哪些國家，以便確認是否為本人，惟當事人回答「最近剛從法國回來！」，此言被附近洽公民眾聽見，而引起騷動，才有「辦事民眾剛從法國返台連口罩都沒戴」一事傳出。

民政局表示，此個案係是在2019年10月下旬自法國返台，非於疫情指揮中心公布列旅遊警示區自第三級國家及地區入境期間，需進行14天的居家檢疫對象，本案實烏龍一場。

▲台南市民政局指出，台南市所屬地政事務所為因應疫情發展，實施實名制洽公，民眾至地所洽公時，在入口處需登記姓名、聯絡資料、量體溫，以便掌握洽公人流資料。（圖／記者林悅翻攝）

因應疫情嚴峻，台南市長黃偉哲再次呼籲，凡是由旅遊警示區返台民眾，需進行居家檢疫的民眾，請配合遵守相關防疫作為，居家檢疫、居家離隔對象及一般民眾，均應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節，全民一起防堵疫情。

地政局指出，台南市所屬地政事務所為因應疫情發展，18日起實施實名制洽公，民眾至地所洽公時，在入口處需登記姓名、聯絡資料、量體溫，以便掌握洽公人流資料，地政局長陳淑美18日至地所視察實施情形，並感謝民眾的體諒與配合。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
新冠肺炎單日暴增23例細節公布！　21境外移入+2本土狀況一
快訊／魏明谷突請辭自來水公司董事長
1年多不洗澡！他戶頭500萬月領18%不分擔家計　法院判：滾
夜闖明星高中「穿制服」拍性愛片　校方怒了！開吉3男妨害名譽3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投志工大集合　縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

桃園防疫超前部署　展開分區及居家辦公試辦演練

安泰醫院榮譽院長蘇清泉　再攜手優尼克生技送抗菌護膜液助基層抗疫

台南傳有辦事民眾剛從法國返台連口罩都沒戴　市府：調查後是烏龍一場

工廠管理輔導法3月20日上路　彰化設單一窗口辦理

南投鹿谷鄉初鄉、竹林兩村道路待修　縣長下鄉會勘改善

林智堅視察百貨業防疫情形 竹市量販業防疫總動員

南投鹿谷和雅遊憩區　縣府投入1500萬元營造環境設施

無照網拍環境用藥　台南市環保局：最高可罰30萬元

青年關懷、深耕地方　南投青年組隊居家服務關懷獨居長者

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

南投志工大集合　縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

桃園防疫超前部署　展開分區及居家辦公試辦演練

安泰醫院榮譽院長蘇清泉　再攜手優尼克生技送抗菌護膜液助基層抗疫

台南傳有辦事民眾剛從法國返台連口罩都沒戴　市府：調查後是烏龍一場

工廠管理輔導法3月20日上路　彰化設單一窗口辦理

南投鹿谷鄉初鄉、竹林兩村道路待修　縣長下鄉會勘改善

林智堅視察百貨業防疫情形 竹市量販業防疫總動員

南投鹿谷和雅遊憩區　縣府投入1500萬元營造環境設施

無照網拍環境用藥　台南市環保局：最高可罰30萬元

青年關懷、深耕地方　南投青年組隊居家服務關懷獨居長者

沃旭能源攜手東京電力成立合資公司　共同在日本銚子開發離岸風電

中職／開季前最後備戰　富邦悍將全隊到南部打二軍

守住人類最後淨土！　馬達加斯加宣布：20日起「全面斷航」至少30天

iOS 13詭異Bug！已卸載App持續消耗流量　關行動網路也沒用

南投志工大集合　縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

桃園防疫超前部署　展開分區及居家辦公試辦演練

陳珮騏秘戀小8歲男友…自認私下「無聊又嚴肅」　分手1年半：到現在還在痛

遭指關說法官又被評「豬隊友」…黃越宏向檢察官求償120萬敗訴

夫妻買房…木板縫「探出一堆頭」蠕動！　一抓竟有150條蛇

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

地方熱門新聞

南部國立大學學生確診新冠肺炎

苗栗瘋傳確診封院！院方緊急回應

「桃園市旅遊地圖」讓您盡興玩

社工車卡爛泥一旁竄出眼鏡蛇　警助脫困滿身泥

鄭文燦視察口罩國家隊「瀧澤科技」

楊梅幸福水泥污染　環保局稽查開罰

排口罩發號碼牌被罵爆　藥局不發了

南部某大學出現疑似病例　台南市議長說話了

國中班際大隊接力錦標賽　南榮成績放異彩

揪里民爽玩西班牙　新北里長接電話了

議員要求青埔新建案　施設天然氣管線

桃園義交大隊贈物資 正妹女警開心對抗疫情

想要找媽媽說話　屏警協助圓夢

環盟青年抗議　收到電話恐嚇　

更多熱門

相關新聞

公務員調單位猶豫「台南or高雄？」　網戰翻

公務員調單位猶豫「台南or高雄？」　網戰翻

台灣每個地區都有各自的優缺點，而每個人心中都有自己喜愛的宜居城市。一名網友就表示，好友最近要調到南部工作，好奇在薪水一樣的條件下，大家會比較推薦居住在台南還是高雄。貼文一出，吸引了兩派網友留言激辯。

無照網拍環境用藥最高可罰30萬元

無照網拍環境用藥最高可罰30萬元

台人買不到口罩還進貢美國？醫嗆：根本賺到好嗎？

台人買不到口罩還進貢美國？醫嗆：根本賺到好嗎？

台南永續海洋開創水域新價值

台南永續海洋開創水域新價值

法財政部長再提1.5兆元振興計畫　發警語「今年GDP將萎縮1%」

法財政部長再提1.5兆元振興計畫　發警語「今年GDP將萎縮1%」

關鍵字：

台南法國返台口罩烏龍

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

快訊／新冠肺炎暴增23例

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面