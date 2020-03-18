無照網拍環境用藥　台南市環保局：最高可罰30萬元

▲台南市環保局指出，民眾常透過網路販賣國外帶回的防蚊蟲產品，但這些產品都受「環境用藥管理法」限制，不可任意上網廣告販售，以免觸法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

網路購物正時尚，民眾常透過網路販賣國外帶回的防蚊蟲產品，但這些產品都受「環境用藥管理法」限制，不可任意上網廣告販售，違反者將依環境用藥管理法規定處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，台南市2019年共查獲43件違法廣告環境用藥案件，均依法告發。

市長黃偉哲表示，國外造型可愛的防蚊掛片、防蚊噴霧很受消費者的青睞，因此民眾出國旅遊經常會大量採購，回國後自用或上網販售，卻不知這些商品都屬環境用藥範疇不可隨意上網廣告販賣。這些防蚊商品僅為治標，重要的是民眾應注意環境整潔，積水容器應定期清理避免滋生蚊蟲，少用環境用藥不僅保障消費者用藥安全，也保護了我們生活的環境。

環保局長謝世傑進一步說明，環保局透過與網路拍賣平台合作，聯手加強查緝，以商品關鍵字篩選，只要出現防蚊蟲等相關字眼就請拍賣平台先行下架，避免民眾違法。此外，環保局並在機場張貼宣導海報及布條，提醒旅客不要在網路拍賣國外帶回的防蚊蟲產品，避免誤觸法規，得不償失。

台南市環保局不定期於網路購物平台巡邏違法廣告販賣環境用藥，2019年共查出43件，有27件依行為人所在地移請其他縣市查處，另16件台南市環保局依法告發並要求下架改善，但許多賣家多為家庭主婦及年輕小資女係因不清楚規定而誤觸法令，紛紛喊冤。環保局特別呼籲鄉親，千萬不要因小失大，無照在網路拍賣環境用藥，得不償失。

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