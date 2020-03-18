水清魚現！　台南永續海洋開創水域新價值

▲台南市政府召開台南市河川及海洋污染防治小組會議，對於河海保護相關議題熱烈討論，並訂定污染整治目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府18日召開台南市河川及海洋污染防治小組第13次會議，會中專家學者及各與會單位，對於河海保護相關議題熱烈討論，並訂定污染整治目標，完成水清魚現及永續海洋等願景目標。

台南市長黃偉哲感謝各單位協力合作，讓台南市嚴重污染河段自2018年32.6公里減至2019年24.8公里，會議決議加強及滾動式檢討各項策略，讓台南市在2022年無嚴重污染河段，完成水清魚現及永續海洋等願景目標。

會議上市府各局處展現2019年整治豐碩推動成效。在河川污染防治上，環保局在稽查管制上運用科學儀器辦案並結合環檢警結盟，共計稽查5636家次，停工12家次；2019年8月起公告施行「三爺溪加嚴放流水標準」（銅放流水標準限值3.0 mg/L加嚴至1.2 mg/L），3處關鍵測站水質，銅皆已符合保護人體健康相關環境基準（<0.03mg/L）。

結合農業局推動畜牧糞尿資源化，已達124場畜牧業者將畜牧糞尿作為資源再利用，通過場次屬六都第一，每年澆灌量達22萬7807公噸，每年可削減生化需氧量（BOD）約3277公噸、懸浮固體（SS）約5902公噸。另水利局也推動相關水質淨化設施，包括劉厝排水、竹溪及月津港水質淨化場陸續完工，以及推動「三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程」，總計17處現地水質處理設施，處理水量約13萬5000 CMD，處理效率達70％，透過污水處理，潔淨水源補助，提升當地居民生活品質，營造安全、潔淨、舒適的親水空間，逐步完成大臺南市淨水拼圖。

在海洋污染防治上，推動垃圾不入海，清除河面垃圾達4.5公噸。為落實「船上垃圾不入海」，鼓勵漁民在捕魚過程中，將海漂廢棄物打撈上岸，減少海洋廢棄物，目前台南市共300艘環保艦隊。另針對轄區保麗龍及蚵棚造成環境污染問題，率先於2019年10月1日起公告禁用未包覆之保麗龍浮具，目前保麗龍及蚵棚回收率高達99％，同時研發替代浮具以大量減少保麗龍等海漂廢棄物，並於「2019年度地方政府海洋污染防治考核」獲得海洋委員會海洋保育署的高度肯定，榮獲全國「特優」獎勵之殊榮。

台南市長黃偉哲表示，為達成111年台南轄內無嚴重污染河段，除持續以滾動方式調整水質短中長期策略目標，後續推動重點主要包括1、科學設備進行辦案，讓不肖業者無所遁形；2、提高畜牧資源化比例，媒合台糖提供土地澆灌；3、持續推動下水道建設以及水質淨化工程。

考量台南古都風華，台南市政府仍將積極結合觀光遊憩、文創產業等內容，提高民眾親水意願，依循「治水、淨水、親水及活水」等階段，達到水清魚現、永續海洋之願景。

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