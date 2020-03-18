　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

水清魚現！　台南永續海洋開創水域新價值

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市政府召開台南市河川及海洋污染防治小組會議，對於河海保護相關議題熱烈討論，並訂定污染整治目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府召開台南市河川及海洋污染防治小組會議，對於河海保護相關議題熱烈討論，並訂定污染整治目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府18日召開台南市河川及海洋污染防治小組第13次會議，會中專家學者及各與會單位，對於河海保護相關議題熱烈討論，並訂定污染整治目標，完成水清魚現及永續海洋等願景目標。

台南市長黃偉哲感謝各單位協力合作，讓台南市嚴重污染河段自2018年32.6公里減至2019年24.8公里，會議決議加強及滾動式檢討各項策略，讓台南市在2022年無嚴重污染河段，完成水清魚現及永續海洋等願景目標。

會議上市府各局處展現2019年整治豐碩推動成效。在河川污染防治上，環保局在稽查管制上運用科學儀器辦案並結合環檢警結盟，共計稽查5636家次，停工12家次；2019年8月起公告施行「三爺溪加嚴放流水標準」（銅放流水標準限值3.0 mg/L加嚴至1.2 mg/L），3處關鍵測站水質，銅皆已符合保護人體健康相關環境基準（<0.03mg/L）。

結合農業局推動畜牧糞尿資源化，已達124場畜牧業者將畜牧糞尿作為資源再利用，通過場次屬六都第一，每年澆灌量達22萬7807公噸，每年可削減生化需氧量（BOD）約3277公噸、懸浮固體（SS）約5902公噸。另水利局也推動相關水質淨化設施，包括劉厝排水、竹溪及月津港水質淨化場陸續完工，以及推動「三爺溪上游排水截流暨虎尾寮水資源回收中心功能改善及擴建工程」，總計17處現地水質處理設施，處理水量約13萬5000 CMD，處理效率達70％，透過污水處理，潔淨水源補助，提升當地居民生活品質，營造安全、潔淨、舒適的親水空間，逐步完成大臺南市淨水拼圖。

▲台南市政府召開台南市河川及海洋污染防治小組會議，對於河海保護相關議題熱烈討論，並訂定污染整治目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在海洋污染防治上，推動垃圾不入海，清除河面垃圾達4.5公噸。為落實「船上垃圾不入海」，鼓勵漁民在捕魚過程中，將海漂廢棄物打撈上岸，減少海洋廢棄物，目前台南市共300艘環保艦隊。另針對轄區保麗龍及蚵棚造成環境污染問題，率先於2019年10月1日起公告禁用未包覆之保麗龍浮具，目前保麗龍及蚵棚回收率高達99％，同時研發替代浮具以大量減少保麗龍等海漂廢棄物，並於「2019年度地方政府海洋污染防治考核」獲得海洋委員會海洋保育署的高度肯定，榮獲全國「特優」獎勵之殊榮。

台南市長黃偉哲表示，為達成111年台南轄內無嚴重污染河段，除持續以滾動方式調整水質短中長期策略目標，後續推動重點主要包括1、科學設備進行辦案，讓不肖業者無所遁形；2、提高畜牧資源化比例，媒合台糖提供土地澆灌；3、持續推動下水道建設以及水質淨化工程。

考量台南古都風華，台南市政府仍將積極結合觀光遊憩、文創產業等內容，提高民眾親水意願，依循「治水、淨水、親水及活水」等階段，達到水清魚現、永續海洋之願景。

►75%酒精的乾洗手來啦！

ET快訊
機場被攔11例皆有症狀！女紐約返台發燒38.4度　 莊人祥：
滯武漢台商想回台！要求取消「註記管制」陳時中不同意
19日限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看
LIVE／外交部緊急記者會　限制「非台籍人士」入境
台灣首見美國境外移入新冠肺炎！留學生返台機場攔截採檢
案83法國籍旅客「4天都在台北市」　莊人祥：跑觀光客行程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

青年關懷、深耕地方　南投青年組隊居家服務關懷獨居長者

水清魚現！　台南永續海洋開創水域新價值

與善牧一齊幫助監護兒　社會局幫圓夢成家

屏東縣國中技藝競賽　南榮戴鴻銘獲文書處理第1名

台南超前部署社區據點防疫　關懷長輩確保身心健康

恆春旅遊醫院計畫2021年竣工　目前卻還未招標…偏鄉醫療惹議

台南市贈送巡守隊護目鏡　社區巡守防疫無漏洞

雲林植樹活動贈樹苗　1200株苗木免供民眾費領取

女造型師陳詩佩轉型務農種鳳梨　祖傳三代真功夫

嘉義婦胸悶昏倒火車站　有心臟病及高血壓病史需監控

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

青年關懷、深耕地方　南投青年組隊居家服務關懷獨居長者

水清魚現！　台南永續海洋開創水域新價值

與善牧一齊幫助監護兒　社會局幫圓夢成家

屏東縣國中技藝競賽　南榮戴鴻銘獲文書處理第1名

台南超前部署社區據點防疫　關懷長輩確保身心健康

恆春旅遊醫院計畫2021年竣工　目前卻還未招標…偏鄉醫療惹議

台南市贈送巡守隊護目鏡　社區巡守防疫無漏洞

雲林植樹活動贈樹苗　1200株苗木免供民眾費領取

女造型師陳詩佩轉型務農種鳳梨　祖傳三代真功夫

嘉義婦胸悶昏倒火車站　有心臟病及高血壓病史需監控

口罩實名制2.0　財政部解釋　超商取貨民眾仍不會拿到發票

UBA／4強話題對戰組合　衛冕軍佛光拚世新

具荷拉哥哥請願推「具荷拉法」！　期望禁止「遺棄子女的父母」繼承財產

土耳其團確診15中13！醫驚「中獎率87%」…網笑翻：不能再高了

國民女友祈錦鈅跨界主持...竟被製作人訓話！　連操1小時「慘叫連連」

水族館疫期關閉　「企鵝情侶」搖頭晃腦可愛閒晃...網大讚：是約會嗎？

夜闖明星高中拍「男男」性愛影片…網驚「我們班！」　警鎖定3校外男變裝

滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

房東二度無預警漲租！　她被氣到「砸積蓄買房」：冬天電費還1960元

家防中心主任爆上班時間幽會　北市府：請政風單位了解

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

地方熱門新聞

南部國立大學學生確診新冠肺炎

苗栗瘋傳確診封院！院方緊急回應

「桃園市旅遊地圖」讓您盡興玩

社工車卡爛泥一旁竄出眼鏡蛇　警助脫困滿身泥

鄭文燦視察口罩國家隊「瀧澤科技」

楊梅幸福水泥污染　環保局稽查開罰

排口罩發號碼牌被罵爆　藥局不發了

南部某大學出現疑似病例　台南市議長說話了

揪里民爽玩西班牙　新北里長接電話了

議員要求青埔新建案　施設天然氣管線

國中班際大隊接力錦標賽　南榮成績放異彩

環盟青年抗議　收到電話恐嚇　

想要找媽媽說話　屏警協助圓夢

台大雲林分院即日起進出一律大門查驗通關

更多熱門

相關新聞

台南超前部署社區據點防疫

台南超前部署社區據點防疫

因應武漢肺炎仍處於傳染高峰期，黃偉哲市長強調，高齡者係感染武漢肺炎及發病死亡的高風險族群，因此長輩的防疫絕對不能輕忽，為了讓關懷據點能夠持續成為照顧長輩、宣導防疫、溫馨安全之所在，社會局強化據點防疫物資和宣導防疫觀念，妥善關照長輩們的身心健康，避免發生群聚感染。

維冠大樓建築師服刑前竟審查工程　工務局回應了

維冠大樓建築師服刑前竟審查工程　工務局回應了

獨／南部碩生接觸確診患者　同修3課同學停課14天

獨／南部碩生接觸確診患者　同修3課同學停課14天

電影取景鬼影病院　銀行「不信邪」買下！將改商辦或酒店

電影取景鬼影病院　銀行「不信邪」買下！將改商辦或酒店

37歲夫妻買「台南1500萬房」！　網列3盲點勸退

37歲夫妻買「台南1500萬房」！　網列3盲點勸退

關鍵字：

台南永續海洋水域

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

快訊／新冠肺炎暴增23例

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面