　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外籍航空紛停飛台灣！異動航線一次看　華航、長榮公布最新改退票辦法

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼航班異動、航班延誤、航班大亂。（圖／記者賴文萱攝）

▲全球疫情升溫，外籍航空近來紛紛宣布停飛台灣。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

因應全球新冠肺炎（COVlD-19）疫情，以及各國政府最新入境管制或禁止旅行的相關措施，旅遊需求減少，也衝擊航空業。外籍航空近日紛紛宣布停飛台灣，另外，因應最新旅遊疫情警示，華航、長榮航空也公布最新改、退票辦法。

▲波音公司日前宣布規模排名全球第三的聯合航空，已向其訂購九架787-9訂單以擴大其787夢想飛機機隊。（圖／波音公司提供）

請繼續往下閱讀...

▲聯合航空宣布，自3月20至4月30日期間，暫時停飛台北直飛舊金山航線。（圖／波音公司提供）

聯合航空今（18）日宣布，自3月20至4月30日期間，暫時停飛台北直飛舊金山航線，同時原定於3月19日起飛航班將提早至3月18日晚間8時起飛，航班調整如下：

▲▼聯合航空航班異動。（圖／聯合航空提供）

▲聯合航空航班異動。（圖／聯合航空提供）

聯合航空表示，若因政府限令，導致國際航班中斷或取消影響超過6小時，旅客可免費更改或保留機票價值至將來使用。該機票價值可抵用於將來任何航班、任何目的地。如旅客選擇退票，則於開票日起12個月後，依原付款方式退還款項。

樂桃航空連日宣布航班異動，今再度追加88航班停飛，根據統計，2~4月日本國內線、國際線減班及停飛班數總和，共有24條航線、3,536班次。

▲▼樂桃航空航班異動。（圖／樂桃航空提供）

▲樂桃航空公布最新航班減班、停飛異動。（圖／樂桃航空提供）

星宇航空繼先前宣布停飛澳門、檳城後，原本僅剩每日一班的越南峴港航線也自3月21日起停飛至4月底，原計4月6日首航的菲律賓宿霧航線，也將延後開航。

另外，土耳其航空也宣布即日起至3月底，停飛伊斯坦堡-台北航線；越捷航空自3月29日起至4月15日前，停飛台北／台中／高雄-胡志明、台北／台中／高雄-河內、台北-峴港航線；泰航則自即日起到10月24日，停飛台北-曼谷航線：紐西蘭航空自3月30日起暫停大部分國際航線，包含台北，預計停飛至6月30日止。。

▲▼華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動。（圖／記者黃克翔攝）

▲華航、長榮航空公布最新改退票辦法。（圖／記者黃克翔攝）

因應近日中央流行疫情指揮中心大幅增加旅遊疫情第三級警告國家，華航及長榮航空也紛紛宣布最新改票、退票作業，可分別至該航空公司官網查詢。而台灣虎航自3月18日起，所有飛航的日本、泰國等航線幾乎全取消。

長榮航空表示，中央流行疫情指揮中心宣布於3月19日凌晨零時起，針對非本國籍人員一律限制入境，在此非常時期，長榮現階段負有空中交通運輸的重責，以避免造成滯留在海外的旅客、留學生無法返台之困境，因此會依空勤組員之調度以及旅客需求，儘量維持各航點之飛航服務，但也會考量公司營運以及配合各國的防疫政策，做必要之航班調整。

網址如下：
華航／華信因應新型冠狀病毒疫情改票退票作業辦法

●長榮／立榮航空新型冠狀病毒肺炎疫情改票退票作業辦法

ET快訊
快訊／魏明谷突請辭自來水公司董事長
1年多不洗澡！他戶頭500萬月領18%不分擔家計　法院判：滾
夜闖明星高中「穿制服」拍性愛片　校方怒了！開吉3男妨害名譽3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠肺炎單日暴增23例細節公布！21境外移入+2本土狀況一覽

桃園居家檢疫及隔離已裁處26件　最高裁罰100萬！合計罰324萬

鋒面雲系接近中！深夜起台中以北明顯雨勢要來了　周四「降雨熱區」曝

外籍航空紛停飛台灣！異動航線一次看　華航、長榮公布最新改退票辦法

公務員調單位猶豫「選台南or高雄？」　網激辯：常開車千萬別住台南

2020長濱雙浪金剛馬拉松　因應新冠肺炎取消活動

3/19起外國人禁入境、旅行社4月底前不出團　業者：上半年全台觀光營收少3000億

非本國籍入境限制衝擊大　朝陽科大學者：致命的打擊！政府5億紓困太少

台灣有積極防疫「國內旅遊可行嗎？」　網驚勸不要：現在跟3月初不同了

集結觀眾紙條打造光影「秘密之牆」！國美館推3檔數位藝術特展

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

新冠肺炎單日暴增23例細節公布！21境外移入+2本土狀況一覽

桃園居家檢疫及隔離已裁處26件　最高裁罰100萬！合計罰324萬

鋒面雲系接近中！深夜起台中以北明顯雨勢要來了　周四「降雨熱區」曝

外籍航空紛停飛台灣！異動航線一次看　華航、長榮公布最新改退票辦法

公務員調單位猶豫「選台南or高雄？」　網激辯：常開車千萬別住台南

2020長濱雙浪金剛馬拉松　因應新冠肺炎取消活動

3/19起外國人禁入境、旅行社4月底前不出團　業者：上半年全台觀光營收少3000億

非本國籍入境限制衝擊大　朝陽科大學者：致命的打擊！政府5億紓困太少

台灣有積極防疫「國內旅遊可行嗎？」　網驚勸不要：現在跟3月初不同了

集結觀眾紙條打造光影「秘密之牆」！國美館推3檔數位藝術特展

桃園防疫超前部署　展開分區及居家辦公試辦演練

陳珮騏秘戀小8歲男友…自認私下「無聊又嚴肅」　分手1年半：到現在還在痛

遭指關說法官又被評「豬隊友」…黃越宏向檢察官求償120萬敗訴

夫妻買房…木板縫「探出一堆頭」蠕動！　一抓竟有150條蛇

周子瑜回台休假居家檢疫14天今天出關！　低調搭機赴南韓工作

新冠肺炎單日暴增23例細節公布！21境外移入+2本土狀況一覽

美軍電偵機EP-3E飛近香港　從巴士海峽穿越至南海蒐集情報

國營事業人事震撼彈！台水董座魏明谷臉書發文「圓滿告辭」

女團錄音遇「13歲台灣之光」...當場被神技震懾：收我們當徒弟！

貴婦奈奈醫美診所惡意倒閉　監察院糾正北市府

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

快訊／新冠肺炎暴增23例

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

跑觀光行程！案83法籍旅客4天都在台北市

張榮發遺產有多少　國稅局算出來了

新冠肺炎暴增23例「有2例是本土」

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

台灣確診個案暴增破百！11例在機場攔下

林綺芳稱「不後悔」：我做錯了什麼？

南部國立大學生確診！校方公開「足跡軸」：來一波守一波

上機噴酒精消毒！外國乘客一舉動網全傻眼

更多熱門

相關新聞

幽靈航班歐洲照飛　苦撐原因曝光

幽靈航班歐洲照飛　苦撐原因曝光

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊航空與旅遊產業，許多航班上近來幾乎空無一人，然而，多家歐洲的航空業者仍是派出「幽靈航班」，雖然沒有乘客，依舊選擇浪費數千噸的燃料，原來這是來自歐盟的一個規定。

海南航空3月15日起全線恢復航班

海南航空3月15日起全線恢復航班

歌還沒聽完！全球最短航程只要53秒

歌還沒聽完！全球最短航程只要53秒

陸人、韓人都想禁對方入境！機票卻漲5倍？

陸人、韓人都想禁對方入境！機票卻漲5倍？

拉美無疫情　因直飛中國航班少

拉美無疫情　因直飛中國航班少

關鍵字：

航空公司航班停飛

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

快訊／新冠肺炎暴增23例

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面