外籍航空紛停飛台灣！異動航線一次看　華航、長榮公布最新改退票辦法

▲全球疫情升溫，外籍航空近來紛紛宣布停飛台灣。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

因應全球新冠肺炎（COVlD-19）疫情，以及各國政府最新入境管制或禁止旅行的相關措施，旅遊需求減少，也衝擊航空業。外籍航空近日紛紛宣布停飛台灣，另外，因應最新旅遊疫情警示，華航、長榮航空也公布最新改、退票辦法。

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▲聯合航空宣布，自3月20至4月30日期間，暫時停飛台北直飛舊金山航線。（圖／波音公司提供）

聯合航空今（18）日宣布，自3月20至4月30日期間，暫時停飛台北直飛舊金山航線，同時原定於3月19日起飛航班將提早至3月18日晚間8時起飛，航班調整如下：

▲聯合航空航班異動。（圖／聯合航空提供）

聯合航空表示，若因政府限令，導致國際航班中斷或取消影響超過6小時，旅客可免費更改或保留機票價值至將來使用。該機票價值可抵用於將來任何航班、任何目的地。如旅客選擇退票，則於開票日起12個月後，依原付款方式退還款項。



樂桃航空連日宣布航班異動，今再度追加88航班停飛，根據統計，2~4月日本國內線、國際線減班及停飛班數總和，共有24條航線、3,536班次。

▲樂桃航空公布最新航班減班、停飛異動。（圖／樂桃航空提供）

星宇航空繼先前宣布停飛澳門、檳城後，原本僅剩每日一班的越南峴港航線也自3月21日起停飛至4月底，原計4月6日首航的菲律賓宿霧航線，也將延後開航。

另外，土耳其航空也宣布即日起至3月底，停飛伊斯坦堡-台北航線；越捷航空自3月29日起至4月15日前，停飛台北／台中／高雄-胡志明、台北／台中／高雄-河內、台北-峴港航線；泰航則自即日起到10月24日，停飛台北-曼谷航線：紐西蘭航空自3月30日起暫停大部分國際航線，包含台北，預計停飛至6月30日止。。

▲華航、長榮航空公布最新改退票辦法。（圖／記者黃克翔攝）

因應近日中央流行疫情指揮中心大幅增加旅遊疫情第三級警告國家，華航及長榮航空也紛紛宣布最新改票、退票作業，可分別至該航空公司官網查詢。而台灣虎航自3月18日起，所有飛航的日本、泰國等航線幾乎全取消。

長榮航空表示，中央流行疫情指揮中心宣布於3月19日凌晨零時起，針對非本國籍人員一律限制入境，在此非常時期，長榮現階段負有空中交通運輸的重責，以避免造成滯留在海外的旅客、留學生無法返台之困境，因此會依空勤組員之調度以及旅客需求，儘量維持各航點之飛航服務，但也會考量公司營運以及配合各國的防疫政策，做必要之航班調整。

網址如下：

●華航／華信因應新型冠狀病毒疫情改票退票作業辦法



●長榮／立榮航空新型冠狀病毒肺炎疫情改票退票作業辦法