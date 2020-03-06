一首歌還沒聽完就降落！全球最短5航線...「53秒」就能下飛機

▲ 全球有些國內航線的飛行時間僅僅只有幾分鐘。（圖／pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

出國旅遊通常光是搭飛機，可能就要花上好幾個小時到一整天的時間。不過你知道嗎？其實全球有些航班的飛行時間超級短，只需不到10分鐘就能抵達目的地，英國甚至還有個「最短航班」，從起飛直到降落，僅僅只要53秒而已，也就是一首歌還沒聽完就要準備下飛機了。

綜合外媒報導，目前已知全世界最短的國際航班，是從瑞士聖加侖（St. Gallen）與德國腓特烈港（Friedrichshafen）之間的航班，全長21公里，整趟飛行時間只需8分鐘。有趣的是，如果改透過搭乘汽車或是渡輪的方式往返2座城市，那麼所需的時間會是飛機的10倍久。

▲ 往返瑞士聖加侖與德國腓特烈港搭飛機只需8分鐘就能抵達，乘船或搭車則需花10倍時間。（示意圖／取自Pixabay）

國內航線方面，甚至還有5個國家的飛行行間比8分鐘還要短。首先是愛爾蘭從康尼瑪拉（Connemara）與伊尼什曼島（Inishmaan）間的航班，全長16公里，這架10人座小型客機的飛行時間只需短短6分鐘。

日本的南大東島與北大東島之間，因為沒有海岸與港口，如果要往返兩地，只能搭乘飛機，一班飛機可以乘坐39人，全長12公里飛行時間只要3到6分鐘。不過，雖然時間短暫，但機票卻相當不便宜，通常要一趟就要花上8500日幣（約新台幣2370元）。

飛行時間的3短的，是中美洲國家貝里斯的國內航班，從度假勝地考克島（ Caulker）往返怡博島（Chapel），搭乘水上計程車一般需要花上45分鐘，但搭飛機最快只要2分鐘就能抵達，即使航班有所耽誤，最慢也能在15分鐘內抵達。

▲ 往返印尼2座村莊的航班飛行時間僅73秒。（示意圖／pakutaso）

飛行時間第2短的，是印尼村莊Kegata與Apowo的航班，這2個村莊因為正好位於兩座山的山頂，中間被山谷阻隔，如果徒步前往，就必須爬過陡峭的山坡，越過充滿蚊蟲的茂密森林才能抵達。不過如果選擇搭乘6人座小客機，這段1.85公里的距離，飛行時間僅需73秒。

至於飛行時間最短的航線，是英國北部的奧克尼（Orkney）群島往返帕帕韋斯特雷島（Papa Westray）與韋斯特雷島（Westray）間的航班，2.7公里的距離通常搭船需要耗時25分鐘，不過搭乘這班8人座客機，往往只需90秒就能馬上抵達，如果順風的話最快甚至只要53秒鐘。這個航班從1967年開始，至今已經飛行超過50年，特別的是，所有初次搭乘這航班的旅客，都能獲得一張「世界上最短航班」的證書作為留念，因此吸引各國不少旅行家專程前來體驗。

▼ 世界上最短的航線最快只要53秒就抵達，屁股才剛坐下，就要準備下飛機了。（圖／取自免費圖庫pixabay）