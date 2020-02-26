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陸人、韓人都想禁對方入境！機票卻漲5倍…陸媒曝「都是誰在搭」

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▲▼南韓大邱一名醫療人員在醫院外短暫休息。（圖／路透）

▲南韓疫情急速升溫，確診病例已經破千。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

南韓新冠肺炎疫情快速蔓延，確診數字已飆破千例，成為中國大陸以外確診數字最多的區域，巧合的是，南韓飛往中國的航班近日一票難求，令許多網友擔心是否有韓人想來「躲疫情」。不過，陸媒《看看新聞》26日報導，機票售罄的主因其實是航班減少，且搭機飛往中國的乘客主要都是中國人，包含留學生、工作者等。

南韓的確診病例數近日快速暴增，令許多中國網友感到憂心，好不容易才稍微降溫的疫情，會否因為韓人來「躲疫情」又再度升溫，紛紛在網上要求政府重視，甚至建議採取封關、停飛，以及強制隔離等措施。

▲▼南韓海軍出現1人感染新冠肺炎後，海軍陸戰隊軍人設置路障。（圖／路透）

另一方面，南韓的網友卻希望政府禁止中國旅客入境，要求來往中國的航班停飛，還有數十萬人為此向青瓦台發起了連署，許多人更直言，南韓的疫情會大爆發，就是因為政府沒有採取封關等行動，任由中國旅客入境所導致。

此外，大陸官方也注意到南韓的疫情，山東、東北等南韓航班較多的地區都採取了防範措施，包含入境者須簽訂防控法律責任書，進行集中或嚴格的居家隔離醫學觀察14天；若確認飛機上有確診患者，同機所有人員將集中隔離；在登機前會提示告知，到達後有隔離觀察要求；對沒有相應目的及固定居所的，一律勸返。

▲南韓新冠肺炎疫情嚴重，已達「社區傳播」標準。（圖／路透）

不過，大陸官方的防範措施，卻又被南韓官方認為是「過度反應」，南韓外交部長康京和25日指出，外交部正與中國駐韓大使館溝通，韓方一直避免過度限制來自中國的入境人員，有必要確保中方也相對應保持克制，避免採取過度反應的入境措施。

韓人飛到大陸「躲疫情」的情況也引起陸媒關注，根據《看看新聞》報導，目前部分中韓航班出現機票售罄，主要原因是此前因為疫情，中韓航班數已經大幅減少，且多家航空公司也證實，從南韓飛往中國的航班以中國乘客為主，為長期在韓居住的中國籍留學生、務工人員，且疫情最嚴重的大邱及周邊機場幾乎所有航班都已停飛，飛往越南、新加坡等東南亞國家的航班也已縮減或停飛。

▲▼ 觀光客在南韓明洞藥局購買大量口罩。（圖／路透）

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