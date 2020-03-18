　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屠呦呦因研究青蒿素獲諾貝爾醫學獎榮耀。（圖／翻攝百度百科）

▲屠呦呦是首位獲得諾貝爾科技類獎項的中國科學家。（圖／翻攝百度百科）

實習記者周茹焮／綜合報導

2015年諾貝爾醫學獎得主屠呦呦以及其他14位科學家，16日在頂級醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet，或譯刺胳針）發表評論文章，「在新冠病毒流行之際，非洲對瘧疾的防備也至關重要」，呼籲他們除了需要做好應對新冠病毒的準備，還需考量當地的瘧疾情況，做好完善的防範措施。

科學家認為新冠病毒的傳染力破壞當地瘧疾控制的可能性極大，非洲還需要考慮採取額外的預防措施應對挑戰。可以從2014至2016年期間，在西非發現的伊波拉病毒中獲取經驗以作借鑒，這段時期，包括幾內亞、賴比瑞亞和獅子山在內的瘧疾流行國家都逐漸出現伊波拉導致突發公共衛生事件，對瘧疾控制工作造成重大的影響。

當年幾內亞因為尋求瘧疾患者的數量降低，能夠提供治療數量減少，與沒有出現伊波拉的年份相比，衛生機構發現瘧疾病例估計比預期少7.4萬例，原因是埃博拉早期症狀與瘧疾極為相似，導致早期診斷困難。

幾內亞在2013年瘧疾的死亡人數為108人；2014年的死亡人數為1067人（世衛組織估計為9428人），其中死於伊波拉的人數為2446人。更令人擔憂的是，由於病毒的暴發，幾內亞、賴比瑞亞和獅子山約有7000名5歲以下兒童死於與瘧疾相關的疾病。

新冠病毒與伊波拉早期症狀非常相似，都是發燒、肌痛和疲勞，可能與瘧疾混淆，讓早期臨床診斷面臨各種挑戰。世衛組織正在監測疫情的快速發展情況，並制定和有效執行公共衛生政策向瘧疾流行地區的國家提供醫療以及防範建議。

瘧疾流行地區的政府和衛生領導人必須在發生新冠病毒發生以前將醫療基礎設施的壓力降至最低，盡可能的優化資源分配，以確保干擾瘧疾控制的風險。應提前進行醫療用品的管理和外科口罩及其他防護設備的儲存，以及對醫務人員進行充分的培訓。

在緊急情況下，以短期救濟瘧疾可考慮在高流行地區進行大規模的藥物管理和蚊帳分發。這些防範措施可減少對醫療資源的壓力和盡量減少診斷中的混雜因素，協助對抗新冠肺炎管理工作。對此，屠呦呦以及其他科學家認為最重要的是國家協調一致的努力，需要集體政治意願和團結。

屠呦呦是中國中醫科學院青蒿素研究中心終身研究員，在2015年10月5日成為首位獲得諾貝爾科技類獎項的中國科學家，獎項為表彰她和其團隊發現的青蒿素在世界抗擊瘧疾鬥爭中做出的偉大貢獻。

ET快訊
快訊／台積電晚間證實：1員工確診新冠肺炎　啟動分組辦公
新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機
快訊／防疫升級！觀光局通函「3/19起禁止旅行社出入團」
出國貪玩成破口！醫憂「毀滅倒數28天」…這7點是關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他們超愛洗手！土耳其疫情卻「一週三級跳」　原因曝光

快訊／全球新冠肺炎感染「破20萬人」！　死亡8000例持續增加

北韓境內確診「1→0」絕跡！金正恩「抗毒成功」回應了

不斷更新／西班牙日增18％…全境1.3萬例　伊朗死亡人數已破千

大陸留英女學生戴口罩　遭不良少年騷擾還罵中國病毒！

守住人類最後淨土！　馬達加斯加宣布：20日起「全面斷航」至少30天

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

快訊／全球新冠肺炎累計確診病例超過20萬

700萬人禁足21天　舊金山軟性封城：沒有人會因為外出被捕

哥倫比亞進入緊急狀態　總統下令老人5月底前乖乖待在家

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

他們超愛洗手！土耳其疫情卻「一週三級跳」　原因曝光

快訊／全球新冠肺炎感染「破20萬人」！　死亡8000例持續增加

北韓境內確診「1→0」絕跡！金正恩「抗毒成功」回應了

不斷更新／西班牙日增18％…全境1.3萬例　伊朗死亡人數已破千

大陸留英女學生戴口罩　遭不良少年騷擾還罵中國病毒！

守住人類最後淨土！　馬達加斯加宣布：20日起「全面斷航」至少30天

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

快訊／全球新冠肺炎累計確診病例超過20萬

700萬人禁足21天　舊金山軟性封城：沒有人會因為外出被捕

哥倫比亞進入緊急狀態　總統下令老人5月底前乖乖待在家

快訊／iPad Pro突然發表　iPadOS又多了觸控式軌跡板支援

影／降息導致壽險收益急降　達人分析台股下檔滿足點報你知

快訊／台積電晚間證實：1員工確診新冠肺炎　緊急啟動分組上班

行刑3槍狠殺年輕妹推下山谷　屍體尋獲後...2男都說：人不是我殺的

中職／教練鼓勵放膽投　蘇俊璋鎖定擠進勝利組

邵雨薇美披白紗：我好像要嫁了！觀看「李國修祝福影片」感動想哭

他們超愛洗手！土耳其疫情卻「一週三級跳」　原因曝光

議員質疑「入境通報延遲」　移民署：每日3次傳輸入境資料

剖面是萌萌富士山！抹茶莓果餡奶凍必吃　全聯9款抹茶聯名新品　

嘉市12派出所773個智慧巡邏箱啟用　優化警力派遣

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

確診患者X光片曝光！肺部被「膿液塞滿」

新冠病毒「生存力超強」　隨咳嗽噴嚏可活3hrs

更／西班牙日增18％　確診1.3萬例

金正恩：北韓撐過新冠病毒入侵「境內0確診」

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

英國捨棄佛系防疫　全因一份關鍵報告

即／新冠病毒攻入WHO！　日內瓦總部2員工確診

醫院爆了、浴室當隔離所　 義大利女醫怒曝慘況

新冠疫情讓A片網站Pornhub爆流量

西班牙確診破萬　德國病例數超越南韓

大邱17歲少年死後篩檢呈陽性

WHO：類新冠肺炎患者建議使用普拿疼

川普25兆救經濟激勵　美股漲1048點

更多熱門

相關新聞

人類最後淨土？馬達加斯加20日全面斷航

人類最後淨土？馬達加斯加20日全面斷航

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）蔓延全世界，尚未出現確診病例的國家已經少之又少，人口聚集最多的地帶包括亞洲、歐洲、北美更是感染得一塌糊塗，然而，目前尚未傳出確診病例的非洲島國馬達加斯加則宣布，20日起全面斷航。

籃網感染源成謎　柏金斯：不該全面檢疫

籃網感染源成謎　柏金斯：不該全面檢疫

明起抵港人士隔離14日　陳肇始： 正研究酒店隔離

明起抵港人士隔離14日　陳肇始： 正研究酒店隔離

仁川機場出包　疑似個案自行返家後確診

仁川機場出包　疑似個案自行返家後確診

「國內旅遊可行嗎？」網驚勸：最好不要

「國內旅遊可行嗎？」網驚勸：最好不要

關鍵字：

非洲新冠病毒瘧疾伊波拉屠呦呦

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

快訊／新冠肺炎暴增23例

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面