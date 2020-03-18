　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

守住人類最後淨土！　馬達加斯加宣布：20日起「全面斷航」至少30天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 馬達加斯加（Madagascar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲尚未出現確診病例的淨土馬達加斯加（Madagascar）宣布，20日起全面斷航。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）蔓延全世界，尚未出現確診病例的國家已經少之又少，人口聚集最多的地帶包括亞洲、歐洲、北美更是感染得一塌糊塗，然而，目前尚未傳出確診病例的非洲島國馬達加斯加則宣布，20日起全面斷航。

根據法國廣播電視台報導，馬達加斯加是少數倖免於新冠肺炎疫情的非洲國家之一，基於這樣的觀點，馬達加斯加總統於16日舉行一個部長級會議，以研討對這個大流行疾病的政策。

▲▼馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina左）2019年10月與法國總統馬克宏會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina左）2019年10月與法國總統馬克宏會面。（圖／達志影像／美聯社）

馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）發表的宣言指出，由於鄰近的島嶼包括模里西斯、留尼旺、馬約特島、塞席爾都出現確診病例，為了防止這種禍害的發生，關閉空中與海上邊界至少30天。

不過馬達加斯加在16日，已經讓280名歐洲乘客下船，沒有出現新冠肺炎症狀的人士，目前正待在被徵用的旅館或住家當中。《馬達加斯加論壇報》表示，它們必須在那裡待滿14天。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

 
ET快訊
快訊／台積電晚間證實：1員工確診新冠肺炎　啟動分組辦公
新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機
快訊／防疫升級！觀光局通函「3/19起禁止旅行社出入團」
出國貪玩成破口！醫憂「毀滅倒數28天」…這7點是關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他們超愛洗手！土耳其疫情卻「一週三級跳」　原因曝光

快訊／全球新冠肺炎感染「破20萬人」！　死亡8000例持續增加

北韓境內確診「1→0」絕跡！金正恩「抗毒成功」回應了

不斷更新／西班牙日增18％…全境1.3萬例　伊朗死亡人數已破千

大陸留英女學生戴口罩　遭不良少年騷擾還罵中國病毒！

守住人類最後淨土！　馬達加斯加宣布：20日起「全面斷航」至少30天

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

快訊／全球新冠肺炎累計確診病例超過20萬

700萬人禁足21天　舊金山軟性封城：沒有人會因為外出被捕

哥倫比亞進入緊急狀態　總統下令老人5月底前乖乖待在家

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

他們超愛洗手！土耳其疫情卻「一週三級跳」　原因曝光

快訊／全球新冠肺炎感染「破20萬人」！　死亡8000例持續增加

北韓境內確診「1→0」絕跡！金正恩「抗毒成功」回應了

不斷更新／西班牙日增18％…全境1.3萬例　伊朗死亡人數已破千

大陸留英女學生戴口罩　遭不良少年騷擾還罵中國病毒！

守住人類最後淨土！　馬達加斯加宣布：20日起「全面斷航」至少30天

非洲面臨肺炎與瘧疾雙挑戰　屠呦呦籲：做好完善防範措施

快訊／全球新冠肺炎累計確診病例超過20萬

700萬人禁足21天　舊金山軟性封城：沒有人會因為外出被捕

哥倫比亞進入緊急狀態　總統下令老人5月底前乖乖待在家

快訊／iPad Pro突然發表　iPadOS又多了觸控式軌跡板支援

影／降息導致壽險收益急降　達人分析台股下檔滿足點報你知

快訊／台積電晚間證實：1員工確診新冠肺炎　緊急啟動分組上班

行刑3槍狠殺年輕妹推下山谷　屍體尋獲後...2男都說：人不是我殺的

中職／教練鼓勵放膽投　蘇俊璋鎖定擠進勝利組

邵雨薇美披白紗：我好像要嫁了！觀看「李國修祝福影片」感動想哭

他們超愛洗手！土耳其疫情卻「一週三級跳」　原因曝光

議員質疑「入境通報延遲」　移民署：每日3次傳輸入境資料

剖面是萌萌富士山！抹茶莓果餡奶凍必吃　全聯9款抹茶聯名新品　

嘉市12派出所773個智慧巡邏箱啟用　優化警力派遣

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

確診患者X光片曝光！肺部被「膿液塞滿」

新冠病毒「生存力超強」　隨咳嗽噴嚏可活3hrs

更／西班牙日增18％　確診1.3萬例

金正恩：北韓撐過新冠病毒入侵「境內0確診」

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

英國捨棄佛系防疫　全因一份關鍵報告

即／新冠病毒攻入WHO！　日內瓦總部2員工確診

醫院爆了、浴室當隔離所　 義大利女醫怒曝慘況

新冠疫情讓A片網站Pornhub爆流量

西班牙確診破萬　德國病例數超越南韓

大邱17歲少年死後篩檢呈陽性

WHO：類新冠肺炎患者建議使用普拿疼

川普25兆救經濟激勵　美股漲1048點

更多熱門

相關新聞

周子瑜居家檢疫18日出關！同天搭機返南韓

周子瑜居家檢疫18日出關！同天搭機返南韓

南韓女團TWICE團員周子瑜因為受到新冠肺炎疫情升溫，團體活動取消及延後，她於3月3日返台在台南家裡居家檢疫14天，直到今天（18）日終於出關。據悉，周子瑜已在18日搭機回南韓工作。

法學如何為「禁師生出國」解套？

法學如何為「禁師生出國」解套？

大陸經濟弱勢前所未見！經濟成長率僅1.5%

大陸經濟弱勢前所未見！經濟成長率僅1.5%

哥倫比亞進入緊急狀態　對老人實施強制隔離

哥倫比亞進入緊急狀態　對老人實施強制隔離

Ａ股未反彈 　瑞銀估陸年GDP僅1.5%

Ａ股未反彈 　瑞銀估陸年GDP僅1.5%

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19非洲馬達加斯加

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

快訊／新冠肺炎暴增23例

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面