守住人類最後淨土！　馬達加斯加宣布：20日起「全面斷航」至少30天

▲尚未出現確診病例的淨土馬達加斯加（Madagascar）宣布，20日起全面斷航。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）蔓延全世界，尚未出現確診病例的國家已經少之又少，人口聚集最多的地帶包括亞洲、歐洲、北美更是感染得一塌糊塗，然而，目前尚未傳出確診病例的非洲島國馬達加斯加則宣布，20日起全面斷航。

根據法國廣播電視台報導，馬達加斯加是少數倖免於新冠肺炎疫情的非洲國家之一，基於這樣的觀點，馬達加斯加總統於16日舉行一個部長級會議，以研討對這個大流行疾病的政策。

▲馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina左）2019年10月與法國總統馬克宏會面。（圖／達志影像／美聯社）



馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）發表的宣言指出，由於鄰近的島嶼包括模里西斯、留尼旺、馬約特島、塞席爾都出現確診病例，為了防止這種禍害的發生，關閉空中與海上邊界至少30天。

不過馬達加斯加在16日，已經讓280名歐洲乘客下船，沒有出現新冠肺炎症狀的人士，目前正待在被徵用的旅館或住家當中。《馬達加斯加論壇報》表示，它們必須在那裡待滿14天。

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