仁川機場出包！男遊歐41天回國發燒「沒被隔離」　搭客運返家才確診

▲ 南韓仁川機場旅客及工作人員紛紛戴上口罩。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠病毒（COVID-19）確診病例累計8413起，在疫情全球大流行之下，近來新增的個案有5%屬境外移入，佔比逐漸升高，成為新的隱憂，未料最大國際機場檢疫又出現漏洞。一名入境旅客出現類似症狀，屬疑似個案，但在仁川機場篩檢所受檢後未被要求隔離，自行返回大田後才被告知確診感染。

大田市當局18日說明，一名30歲男子2月5日起至法國、英國、西班牙及德國旅遊，本月2日出現疑似症狀，17日中午自仁川機場入境時有發燒。疾病管理本部於仁川機場設立的檢疫站蒐集檢體後未要求男子在機場隔離室隔離，而是請他回到家中隔離。

男子聽從檢疫站指示，於下午4時30分搭乘客運前往大田，接著搭乘計程車抵達位於儒城區的姐姐家後才得知，自己的病毒篩檢結果呈陽性，當晚11時左右移送忠南大醫院負壓隔離病房。

大田當局指責，機場檢疫人員未確實依方針行事，導致病毒擴散至其他地區。檢疫站方則表示，由於當時機場隔離室全滿，才會下此決策，但當時有要求男子配戴口罩，並告知他相關注意事項後才讓他返家。

另一方面，當局目前正透過監視器影像及刷卡購票紀錄尋找曾和男子搭乘同一輛客運的乘客，以及他搭乘的計程車，一旦確認相關人員身分，將要求居家隔離。

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