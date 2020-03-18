台灣有積極防疫「國內旅遊可行嗎？」　網驚勸不要：現在跟3月初不同了

▲網友討論現在「國內旅遊」可不可行。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷延燒，中央流行疫情指揮中心今（18）日下午一口氣公布最新確診病例增加23例，總計來到100例，讓台灣也瀰漫著恐慌、低迷的氣氛。不過，就有網友在PTT紛紛發起討論，「目前國內旅遊大家看法如何？」「國內旅遊可以嗎？」話題引發熱論。

日前有人在男女版PO文，說另一半堅持要去台南玩，因為勸說無效感到很困擾，大部分留言卻認為「台灣國內防疫做的不錯，外出做好防疫措施即可，如果連一日遊都無法接受，那搭捷運不是更危險？」部分網友則說全民都要有集體防疫的觀念，要防範未然。

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▲防範新冠肺炎，民眾出門紛紛戴上口罩。（圖／記者李毓康攝）

該篇貼文就被一名網友指名，在WomenTalk板上發起討論「目前國內旅遊大家看法如何？」想問問其他人，「以非觀光區人擠人，不會太多接觸的行程（例如：帶小孩踏青、輕旅行或環島）來說，大家對現在國內旅遊的看法如何呢？」

另一人則在Gossiping板上問卦「國內旅遊可以嗎？」文中表示，「看到最近疫情增加的人數實在有點擔心，清明連假要從南部到台北去玩，這個時候國內觀光還可以嗎？是不是只要多洗手、戴口罩、不去人多的地方，應該沒問題吧？有八卦嗎？」

看到貼文後，令人意外的是多數人都開始勸退，「認真說最好不要」、「不要移動好不好，看旅遊節目幻想旅遊好了」、「回溯檢疫16000個人，你還要出門賭」、「很多人都沒危機意識，台灣淪陷遲早的事」、「要出門玩的就賭自己運氣啊！除了工作，現在最好不要亂跑，這些人已經在外面晃10天了，現在跟3月初根本完全不同情形。」

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