案476回台前已發燒！　醫點出4個關鍵字曝「這航班機組人員超高風險」

▲指揮中心發言人莊人祥4日說明案476情形。（圖／資料照／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心4日公布新增一起境外移入個案，為一名婦人自菲律賓返國確診。對此，重症醫師陳志金點出4個關鍵字，「菲台航班的機組人員，真的超高風險的啊！」他認為，從菲國搭機返台，如果有錢的話，「或許可以考慮把左右的座位都買下來？平安回來也先不要太高興，隨時都會接到被匡列的消息。」

指揮中心4日表示，這名50多歲女性（案476）長期居住菲律賓，前次自台灣出境時間為今年1月，2日獨自返國；個案7月30日開始發燒，未於菲律賓當地就醫，2日返國時填報有發燒症狀，入境量測體溫略高（37.7度）且有咳嗽、喉嚨有痰及肌肉痠痛等症狀。

請繼續往下閱讀...

指揮中心說，案476於機場接受採檢後送至集中檢疫所，經檢驗於4日確診，目前住院隔離治療；衛生單位正調查個案搭乘班機的前後二排旅客，以匡列接觸者。

▼案476自菲律賓返國確診。（圖／衛生福利部）

對此，陳志金4日在臉書發文指出，新增一例菲律賓移入，關鍵字「長期住菲律賓」、「發病未在當地就醫」、「登機前已發病」、「匡列前後二排旅客」；還好是「檢場採檢」、「有誠實通報集中檢疫」。

陳志金表示，國人不用登機前三日的「PCR陰性證明」，但外藉人士入境需要證明，外界傳言這一紙證明在菲國可以輕易取得，相關單位應該提高警惕！

陳志金認為，國人生病要回來用健保治療也是無可厚非的事，基於人道考量也是無法拒絕；但是，如果知道自己已經發病了，請一定要做好萬全的防護，保護機上的其他人，全程戴口罩、勿在機上上廁所、勿在機上飲食！

▼案476在機上位置圖。（點圖可放大／指揮中心提供）

陳志金說，從菲律賓抱病回國的人陸續還會有，所以，如果你是無症狀，也從菲國搭機返台，請務必全程戴口罩、勿在機上上廁所、勿在機上飲食、勿與人交談！下機要洗手，「你身邊隨時都會出現感染者！有錢的話，或許可以考慮把左右的座位都買下來？平安回來也先不要太高興，隨時都會接到被匡列的消息。菲-台航班的機組人員，真的超高風險的啊！」

指揮中心統計，國內截至4日累計8萬2337例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8萬1228例排除），其中476例確診，分別為384例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。