「新增1境外，本土風險多10%」台大估：6月有24位無症狀　6大高風險場所曝

▲陳秀熙認為，台灣不可能完全沒個案。（圖／翻攝台大公衛YouTube）

記者陳俊宏／台北報導

針對新冠肺炎疫情，台大公共衛生學院認為，每新增一名境外移入個案，本土個案風險將增加10%。台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣6月有3.5萬人入境，推估應有約24名無症狀個案，台灣不可能完全沒個案。他也提出「受無症狀個案感染高風險族群」的6大場所，認為未來境外移入無症狀個案應會增多，呼籲民眾應持續保持戴口罩及維持社交距離。

陳秀熙5日引用《科學雜誌》（Science）數據，新冠肺炎不同傳播模式個案比例，其中46%是症狀前期個案、38%症狀個案、無症狀個案10% 、6%環境暴露傳染個案。他說，現在台灣採檢方式大概只能找到38%的症狀個案，「46%症狀前期+10%無症狀」兩種「入境無症狀個案」，沒在機場經過檢測是不可能找出來。

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▼新冠肺炎不同傳播模式個案比例。（圖／翻攝台大公衛YouTube）

▼陳秀熙估，以6月3.5萬人入境推估，會有24位無症狀個案。（圖／翻攝台大公衛YouTube）

陳秀熙引用台灣的數據，估計每新增一名境外移入，本土個案風險將增加10%，以6月3.5萬人入境推估，會有24位無症狀個案，經過28天會產生41到170名潛在感染，包括無症狀加上症狀前感染個案已康復、或正在康復中，「台灣不可能完全都沒個案，如果問我，不可能，因為今天我們採取的是症狀檢測。」

陳秀熙也舉出「受無症狀個案感染高風險族群」，包括醫療機構、長期照護機構、郵輪、移工、外籍人士較多職業及場所、其他短距離接觸情境及場所，都有可能被無症狀感染。

陳秀熙提出兩個建議，第一，鼓勵相關高危險群以風險分層進行精準抗體及抗原檢測，早期偵測無症狀個案進行有效隔離檢疫，以避免群聚感染及進一步社區大流行；第二，台灣過去存在社區潛在無症狀感染大多已康復，當前及未來在國外疫情盛行，境外移入無症狀個案應會增多，民眾及政府皆應持續保持非藥物介入措施（口罩及社交距離），提高防疫高度警覺。

▼陳秀熙認為，民眾應繼續保持戴口罩及維持社交距離。（圖／記者李毓康攝）