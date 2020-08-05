　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷情鹹濕對話曝！高官車震人妻祕書...呻吟50秒讚「做情婦不錯」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

台南市衛生局長陳怡。（圖／報系資料照片）

▲台南市衛生局長陳怡爆發不倫戀。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台南市衛生局長陳怡是國內知名心臟名醫，他被控在2017年10月13日晚間，與已婚的鄭姓女秘書發生車震不倫戀，被鄭女丈夫以行車紀錄器，錄下兩人偷情對話過程。包括陳怡大讚女秘書「妳做情婦不錯，妳也是X幾個了！」、「溼了」、「那我就不好意思了」等對話，因此提告刑事通姦罪。但陳怡辯稱，鄭女當時人在車內自慰，他是在一旁陪伴，檢察官雖認為這項說詞可信度不高，但因為沒有「性器接合」直接證據，最後不起訴處分。

根據檢方的不起訴書內容，鄭女是在2017年10月某日，開車載陳怡外出，後來兩人把車停在台86東西快速道路橋下便道。後來根據車內的行車紀錄器錄到，兩人先是閒話家常，後來陳說出：「妳做情婦不錯，妳也是X幾個了！」女則嬌嗔回：「我哪有！」隨後就錄到車內的呻吟聲，後來陳突喊道：「等等，要雙贏！」換鄭女發出呻吟聲。而在她急促的氣喘聲中，手機突然響起，事後查證是鄭女的老公打來，但她當時「忙」到沒空接聽。

由於鄭女的車子內裝的行車紀錄器，裡頭被她的曾姓丈夫裝了記憶卡側錄，事後真的錄到淫聲浪語，憤而提告。但檢方勘驗錄音內容，除了錄到呻吟聲與曖昧對話，並無錄到疑似性交、口交的聲響或畫面，因此無法證明陳怡與秘書有性交或口交的事實，最後因罪嫌不足，不起訴。

淫聲穢語全都被側錄。秘書的曾姓丈夫事後檢視錄音檔雖怒火中燒，暫時不動聲色，請來徵信社跟監，發現妻子晚歸除了陪局長應酬，還多次溜進家裡久留，但蒐證許久未有進一步證據。兩人因此事經多次大吵，於2018年3月份協商離婚後，曾夫不滿婚姻權因陳怡破裂，提告陳、前妻妨害家庭。 

檢方勘驗錄音內容，除約50秒呻吟聲外，並無疑似性交或口交聲響，車子再次發動後，也沒有其他人體挪位的聲音，無法證明兩人有發生性交或口交，雖兩人互動雖有異常，但難以通姦罪相繩，罪嫌不足，不起訴。而鄭女丈夫另提民事侵害配偶權，求償200萬元，目前台南地院審理中。

據《鏡週刊》報導，陳怡過去是台南市立醫院副院長，妻子是婦產科名醫鄭雅敏，兩人育有3名醫生兒子。而鄭姓女秘書原是台南市立醫院護理師，2017年2月借調台南市衛生局，擔任局長隨行秘書，同樣已婚，並育有2名女兒。

延伸閱讀
掉手機憂遭洩密1／命運宛如林志玲　言承旭舊愛私密照恐遭洩
換掉血汗錢1／赴陸開業賺人民幣　20整形醫遭「洗錢」捲走上億
豪門兄弟翻臉1／便秘藥年銷2億顆　中美製藥董座遭控霸家產

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
21歲警遭撞腦死！同袍轉身拭淚：對不起　愛犬低頭列隊道別
爆車震人妻女秘書　台南衛生局長陳怡回應了
快訊／傳日籍旅客遊台返國確診　指揮中心14時說明
新北5大場所實名制戴口罩「即日起開罰」　侯友宜：民眾開始要有
LIVE／黎巴嫩首都炸成廢墟！至少78死4千人傷　直擊恐怖現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貢寮北濱公路礁岩驚見「大字型男屍」趴臥　發黑浮腫死亡多日...身份待查

惡質仲介謊報漁工失蹤「轉移剝削」　宜檢拘提11人、主嫌聲押獲准

快訊／北投2歲女童兒科診所突昏迷！阿嬤見狀嚇傻　送醫搶救中

YouBike雙載突竄路中熱褲妹甩扭落地...後方小黃險撞！網嘆暑假比鬼門開可怕

菸絲下腳料偽裝成肥料進口　彰化查獲私劣菸260萬包

台南市衛生局長陳怡被爆與女秘書有不倫戀　南檢：此案已不起訴處分

名醫妻昨升院長…2人同框合照無異狀！台南衛生局長陳怡今爆不倫　親友震驚

21歲警遭撞腦死！同袍轉身拭淚：對不起…愛犬「低垂著頭」列隊道別

爆車震已婚女秘書…台南衛生局長陳怡回應了：片面之詞！　怒喊「要捍衛權利」

雲林離岸風廠協調會4陌生男攜刀蒐證　張麗善怒了！警追身份意圖

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

貢寮北濱公路礁岩驚見「大字型男屍」趴臥　發黑浮腫死亡多日...身份待查

惡質仲介謊報漁工失蹤「轉移剝削」　宜檢拘提11人、主嫌聲押獲准

快訊／北投2歲女童兒科診所突昏迷！阿嬤見狀嚇傻　送醫搶救中

YouBike雙載突竄路中熱褲妹甩扭落地...後方小黃險撞！網嘆暑假比鬼門開可怕

菸絲下腳料偽裝成肥料進口　彰化查獲私劣菸260萬包

台南市衛生局長陳怡被爆與女秘書有不倫戀　南檢：此案已不起訴處分

名醫妻昨升院長…2人同框合照無異狀！台南衛生局長陳怡今爆不倫　親友震驚

21歲警遭撞腦死！同袍轉身拭淚：對不起…愛犬「低垂著頭」列隊道別

爆車震已婚女秘書…台南衛生局長陳怡回應了：片面之詞！　怒喊「要捍衛權利」

雲林離岸風廠協調會4陌生男攜刀蒐證　張麗善怒了！警追身份意圖

「磐石艦感染到現在還沒定義」　侯友宜再提「阻絕境外」：民眾易放難收

徐永明、趙正宇現金交保　孫大千提5矛盾點質疑：為什麼雙重標準？

台股攻破12800點大關！大立光漲逾2%　指數漲92點收12802點

財劃法還未修正　財長蘇建榮：給地方政府經費每年增加千億

真實事件！20名病童半夜集體中邪　「雙眼瞪大發黑」驚悚畫面嚇死

貢寮北濱公路礁岩驚見「大字型男屍」趴臥　發黑浮腫死亡多日...身份待查

工作人員「收工趁機偷摸24歲偶像」　公司爆氣警告：不要挑戰道德底線

快訊／午後雨彈又來了！5縣市大雨特報　防雷擊強陣風

46人吃完自助餐上吐下瀉！宜蘭礁溪老爺酒店5點聲明回應了

惡質仲介謊報漁工失蹤「轉移剝削」　宜檢拘提11人、主嫌聲押獲准

社會熱門新聞

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

美牙助驚見更衣間牆上黑點　邪惡鏡頭只瞄準私密處

呻吟聲高潮迭起全都錄　台南市衛生局長偷情女祕書

水泥工性侵　超商女店員哭：法官救我

恩師姪女願意私奔卻不給碰　長輩催生才「灌精生子」

大三生加入詐騙集團　騙大陸人進帳200萬

女主播10萬香水叫他買單　李恆隆：就當交朋友

21歲警遭撞腦死！父母心碎重回現場招魂

偷情鹹濕對話曝光　她「忙」到最高點老公突來電

21歲警器捐完成後　樹林警要列隊送別

洩露特考題目！警大前主任被判刑

誘少女脫衣視訊　科大男偷拍逼見面

越南妻睡覺放佛經聽　夫傻眼放生

更多熱門

相關新聞

真實版灰姑娘！水果攤小妹→LV集團太子妃

真實版灰姑娘！水果攤小妹→LV集團太子妃

雖然出生條件沒辦法改變，但也許不少女生心中都曾經有飛上枝頭當鳳凰的小小心願。而這樣以往只在童話故事裡才能看到的劇情，沒想到現實世界中也發生了！這位出身貧困、來自俄羅斯的超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃(Natalia Vodianova)，便在今年年初和法國首富LVMH集團太子安托萬阿爾諾(Antoine Arnault)正式宣布訂婚嫁入豪門，讓大家知道原來世界上真的有灰姑娘的存在>///<。

「言承旭舊愛」遺失手機私密照恐遭洩

「言承旭舊愛」遺失手機私密照恐遭洩

霸氣男提親聘金999元！　真相曝光

霸氣男提親聘金999元！　真相曝光

多位名人陸續過世　命理專家曝下半年運勢

多位名人陸續過世　命理專家曝下半年運勢

外送員颱風天送餐...險遭強風吹走

外送員颱風天送餐...險遭強風吹走

關鍵字：

台南市衛生局長周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

她肚子變20kg巨球！醫搖頭絕望等死

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

偷吃惹怒曾文惠　一窺李登輝夫妻相處祕辛

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面