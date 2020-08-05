偷情鹹濕對話曝！高官車震人妻祕書...呻吟50秒讚「做情婦不錯」

▲台南市衛生局長陳怡爆發不倫戀。（圖／CTWANT提供）

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台南市衛生局長陳怡是國內知名心臟名醫，他被控在2017年10月13日晚間，與已婚的鄭姓女秘書發生車震不倫戀，被鄭女丈夫以行車紀錄器，錄下兩人偷情對話過程。包括陳怡大讚女秘書「妳做情婦不錯，妳也是X幾個了！」、「溼了」、「那我就不好意思了」等對話，因此提告刑事通姦罪。但陳怡辯稱，鄭女當時人在車內自慰，他是在一旁陪伴，檢察官雖認為這項說詞可信度不高，但因為沒有「性器接合」直接證據，最後不起訴處分。

根據檢方的不起訴書內容，鄭女是在2017年10月某日，開車載陳怡外出，後來兩人把車停在台86東西快速道路橋下便道。後來根據車內的行車紀錄器錄到，兩人先是閒話家常，後來陳說出：「妳做情婦不錯，妳也是X幾個了！」女則嬌嗔回：「我哪有！」隨後就錄到車內的呻吟聲，後來陳突喊道：「等等，要雙贏！」換鄭女發出呻吟聲。而在她急促的氣喘聲中，手機突然響起，事後查證是鄭女的老公打來，但她當時「忙」到沒空接聽。

由於鄭女的車子內裝的行車紀錄器，裡頭被她的曾姓丈夫裝了記憶卡側錄，事後真的錄到淫聲浪語，憤而提告。但檢方勘驗錄音內容，除了錄到呻吟聲與曖昧對話，並無錄到疑似性交、口交的聲響或畫面，因此無法證明陳怡與秘書有性交或口交的事實，最後因罪嫌不足，不起訴。

淫聲穢語全都被側錄。秘書的曾姓丈夫事後檢視錄音檔雖怒火中燒，暫時不動聲色，請來徵信社跟監，發現妻子晚歸除了陪局長應酬，還多次溜進家裡久留，但蒐證許久未有進一步證據。兩人因此事經多次大吵，於2018年3月份協商離婚後，曾夫不滿婚姻權因陳怡破裂，提告陳、前妻妨害家庭。

檢方勘驗錄音內容，除約50秒呻吟聲外，並無疑似性交或口交聲響，車子再次發動後，也沒有其他人體挪位的聲音，無法證明兩人有發生性交或口交，雖兩人互動雖有異常，但難以通姦罪相繩，罪嫌不足，不起訴。而鄭女丈夫另提民事侵害配偶權，求償200萬元，目前台南地院審理中。

據《鏡週刊》報導，陳怡過去是台南市立醫院副院長，妻子是婦產科名醫鄭雅敏，兩人育有3名醫生兒子。而鄭姓女秘書原是台南市立醫院護理師，2017年2月借調台南市衛生局，擔任局長隨行秘書，同樣已婚，並育有2名女兒。

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