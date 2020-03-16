　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輻射冷卻凍一夜「9℃→25℃神速變天」！下波鋒面將來襲雨3天　降雨時程出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

時序入春，即將進入「春分」，中央氣象局表示，乾冷空氣南下，16日清晨仍受大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應明顯，將再度出現明顯一波低溫，北台灣低溫下探9度，之後白天起，北部、東半部高溫回到22至25度，隨後氣溫逐漸回升，18日（周三）又有一波鋒面接近，中部以北轉雨，尤其北台灣降雨較持續。

氣象局觀測，隨著大陸高壓往東南推擠，鋒面、低壓雲系逐漸遠離，雲雨區結構受到南下的乾冷空氣破壞，加上輻射冷影響，預計入夜到16日清晨仍受冷氣團影響，再度出現一波明顯的低溫，北台灣僅11至13度，局部地區下探9度左右，其他地區約14至17度。白天起冷氣團減弱、氣溫回升，北東高溫回升到約25度，中南部26度以上。

▲▼。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲▼。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，未來一周天氣時晴時雨、漸暖，16、17日和21、22日大致都是多雲到晴，回暖明顯，18到20日這段時間受到鋒面接近、華南雲雨區東移影響，北部地區、中部山區和東半部較為容易下雨，氣溫稍降，天氣變化快速，沒下雨時氣溫又容易飆高，其中周四(19日)這天下雨時間較長，也有較大雨勢。周末天氣會再轉為多雲到晴的天氣，但春天天氣變化很快，預測準度較低

預計17日（下周二）為偏東南風環境，氣溫逐漸回升，白天各地高溫普遍可達24度以上，且水氣偏少，各地回到多雲到晴的好天氣。短暫一天，18至20日（下周三至五）鋒面接近加上華南雲雨區東移，天氣再轉不穩定，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其中北台灣降雨會較持續，有時下雨比較明顯，南部平地則多雲。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

ET快訊
全英賽／戴資穎粉碎陳雨菲連霸夢　本季首冠到手將重返世界球后
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輻射冷卻凍一夜「9℃→25℃神速變天」！下波鋒面將來襲雨3天　降雨時程出爐

北部男高中生希臘感染　首例「全班停課14天」！學校緊急大消毒清查接觸史

歐洲返台入境得居家檢疫14天　華航、長榮爭取「機組員免責」

外商男騙出國玩確診「害同事遭隔離」　指揮中心：三級警示國旅遊懲處最快明公布

首波觀光業人力培訓7案通過　觀光局：補助2100萬、1412人受惠

「全球34地區」列第3級警告　一張圖看懂哪國入境要居家檢疫

指揮中心「7大開會組合」曝光　陳時中證實了：網友觀察很準確

被逼下跪！藥師委屈再道歉…南港嬤女兒回應了

網瘋傳「竹北地區深夜送煞」　2里長搖頭：以訛傳訛引起恐慌很糟

男高中生確診「個案學校急需防疫物資」　教育部：以最快速方式提供

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

新店男子「晚餐喬不攏」跟老婆吵架 下秒持刀捅死騎士...法院裁定收押！

3歲兒想跟馬麻結婚不要其他女生　哭鬧1分鐘「竟為了戒指」媽傻眼

主子喝水固定老地方「順便洗腳」　木架角落長出菇菇...媽驚呆PO網

輻射冷卻凍一夜「9℃→25℃神速變天」！下波鋒面將來襲雨3天　降雨時程出爐

北部男高中生希臘感染　首例「全班停課14天」！學校緊急大消毒清查接觸史

歐洲返台入境得居家檢疫14天　華航、長榮爭取「機組員免責」

外商男騙出國玩確診「害同事遭隔離」　指揮中心：三級警示國旅遊懲處最快明公布

首波觀光業人力培訓7案通過　觀光局：補助2100萬、1412人受惠

「全球34地區」列第3級警告　一張圖看懂哪國入境要居家檢疫

指揮中心「7大開會組合」曝光　陳時中證實了：網友觀察很準確

被逼下跪！藥師委屈再道歉…南港嬤女兒回應了

網瘋傳「竹北地區深夜送煞」　2里長搖頭：以訛傳訛引起恐慌很糟

男高中生確診「個案學校急需防疫物資」　教育部：以最快速方式提供

川普得知檢測是陰性　推特PO「1張照+2段話」讚揚美國

發燒到39度！女子3次旅美「3次申請核酸檢測」遭拒…飛到北京落地確診

全英賽／戴資穎連4年勇奪3座冠軍　小秀英文受訪感謝球迷支持

乾洗手怎麼挑？該用多少？特搜近期最紅的6款隨身瓶「清潔小物」

棒球界第1例新冠肺炎確診！　洋基小聯盟球員發燒中鏢

子瑜、朴敏英捲捲瀏海超軟萌！依臉型挑選對的剪法　免動刀就有整型效果

全英賽／戴資穎粉碎陳雨菲連霸夢　本季首冠到手將重返世界球后

新店男隨機殺人「我有精神病」　館長一聽暴怒：永久監禁關到死

69歲「御用皇帝」李龍基再婚得子夢碎！　愛妻臨盆前幾天流產

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾…岸邊助跑「下秒腳滑」跌入海裡

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

生活熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

北部男高中生感染　首例全班停課

出國玩確診害同事遭隔離　指揮中心說話

爽玩希臘回台確診！周玉蔻臉書上怒轟

冷氣團暴冷9°C地區曝！周三再變天

捷運列車進站瞬間　她見一幕感動翻：很安心

指揮中心開會7組合曝　陳時中鬆口了

防疫政策變軟？　他納悶政府「讓爽玩歐洲的人回來」

一張圖看懂　哪國入境要居家檢疫

去第三級國家玩？回國恐無法領防疫補償

女藥師要對逼下跪南港狂嬤提「刑事告訴」

北部男高中生和家人遊希臘回國確診

更多熱門

相關新聞

冷氣團暴冷9°C地區曝！周三再變天

冷氣團暴冷9°C地區曝！周三再變天

一周天氣出爐！氣象局表示，冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應影響，今（15）日入夜後到明（16）日清晨將再有一波低溫，北部低溫11-13度，局部地區還會再低1~2度，僅剩9~10度左右。周一白天起至周二各地回暖，但周三受到鋒面接近、華南雲雨區影響，北部、東部及中部山區再轉有雨天氣。

氣象局防疫！首度異地預報演練

氣象局防疫！首度異地預報演練

台灣北方雲散！鄭明典：乾冷空氣到了

台灣北方雲散！鄭明典：乾冷空氣到了

突然一晃！台南09:52發生規模4.2地震

突然一晃！台南09:52發生規模4.2地震

今晨9.8度！入夜這波最低溫　水氣多鋒面變天時間曝

今晨9.8度！入夜這波最低溫　水氣多鋒面變天時間曝

關鍵字：

氣象氣象雲鋒面大陸冷氣團低溫中央氣象局輻射冷卻

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

新店直播主捅死人　辯護律師說話

吃屎哥被3男綁深山！慘遭鋁棒凌辱21分鐘

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

北部男高中生感染　首例全班停課

出國玩確診害同事遭隔離　指揮中心說話

新店隨機殺人供稱「有精神問題」　謝祖武怒：法官你們怎麼看？

戴資穎本季首冠到手將重返世界球后

直播主殺人「母崩潰」　想到靈堂上香

劉樂妍：我自己為了減肥作死！　便祕切大腸造成後遺症

納豆超強撩妹術曝光「約會3天後追到手」

嬤「狂囤2百片藥」！價值2萬全報銷…藥師含淚：健保怎麼撐？

更多

最夯影音

更多
當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面