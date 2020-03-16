輻射冷卻凍一夜「9℃→25℃神速變天」！下波鋒面將來襲雨3天　降雨時程出爐

記者許力方／綜合報導

時序入春，即將進入「春分」，中央氣象局表示，乾冷空氣南下，16日清晨仍受大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應明顯，將再度出現明顯一波低溫，北台灣低溫下探9度，之後白天起，北部、東半部高溫回到22至25度，隨後氣溫逐漸回升，18日（周三）又有一波鋒面接近，中部以北轉雨，尤其北台灣降雨較持續。

氣象局觀測，隨著大陸高壓往東南推擠，鋒面、低壓雲系逐漸遠離，雲雨區結構受到南下的乾冷空氣破壞，加上輻射冷影響，預計入夜到16日清晨仍受冷氣團影響，再度出現一波明顯的低溫，北台灣僅11至13度，局部地區下探9度左右，其他地區約14至17度。白天起冷氣團減弱、氣溫回升，北東高溫回升到約25度，中南部26度以上。

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氣象局指出，未來一周天氣時晴時雨、漸暖，16、17日和21、22日大致都是多雲到晴，回暖明顯，18到20日這段時間受到鋒面接近、華南雲雨區東移影響，北部地區、中部山區和東半部較為容易下雨，氣溫稍降，天氣變化快速，沒下雨時氣溫又容易飆高，其中周四(19日)這天下雨時間較長，也有較大雨勢。周末天氣會再轉為多雲到晴的天氣，但春天天氣變化很快，預測準度較低

預計17日（下周二）為偏東南風環境，氣溫逐漸回升，白天各地高溫普遍可達24度以上，且水氣偏少，各地回到多雲到晴的好天氣。短暫一天，18至20日（下周三至五）鋒面接近加上華南雲雨區東移，天氣再轉不穩定，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其中北台灣降雨會較持續，有時下雨比較明顯，南部平地則多雲。