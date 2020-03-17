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加拿大鎖國防範新冠病毒　外交部旅遊警示燈調升「黃色」

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▲▼加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）16日下令關閉邊界，禁止所有非加拿大公民或永久居民入。對此，我國外交部也將加拿大旅遊警示燈調升為「黃色」。

外交部指出，加拿大政府為防範新冠病毒（武漢肺炎）疫情擴散，宣布自加東時間18日中午12時起將關閉邊境，除加國公民與永久居民、外交人員、航空機組員、加國公民之外籍眷屬及美國國民外，禁止外國人民以航空方式入境加國（另在加轉機不受此限）。

外交部提到，加拿大自加東時間18日凌晨0時起，全境僅開放多倫多、溫哥華、蒙特婁及卡加利4座國際機場起降國際航班（國內線及美國、墨西哥及加勒比海等地區航班除外），以利機場檢疫及旅客篩檢作業；自加東時間19日凌晨0時起，國際航班不得搭載任何出現新冠肺炎症狀之旅客，不論國籍。

外交部說明，加拿大政府13日提升全球旅遊警示，呼籲加拿大人民避免非必要之國外旅行，要求該國民眾儘快返回加拿大並自主隔離14天，且避免到人潮聚集區，保持社交距離（social distancing），另加國魁北克省政府已於13日宣佈進入緊急狀態 ，加拿大政府公佈之最新疫情消息請參閱加拿大政府網站：Canada.ca/coronavirus。

外交部提醒，國人在加拿大倘遇緊急狀況急需協助，請聯繫最近的代表處或辦事處尋求協助：駐加拿大代表處緊急聯絡電話：+1-613-762-6090、駐多倫多辦事處緊急聯絡電話：+1-416-587-8111、駐溫哥華辦事處緊急聯絡電話：+1-604-377-8730；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

有關涉及旅遊契約相關退費參考的旅遊警示燈號，共4種，也會參考旅遊疫情等級，一般由外交部發布，但陸港澳的旅遊警示，由大陸委員會發布。4種旅遊警示燈號為，灰色警示表示提醒注意，黃色警示表示特別注意旅遊安全並檢討應否前往，橙色警示表示避免非必要旅行，紅色警示表示不宜前往，宜儘速離境。

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