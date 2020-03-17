史瓦帝尼出現首宗確診　外交部提升「灰色」旅遊警示燈

▲史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世。（圖／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

新型冠狀病毒肺炎蔓延全球，史瓦帝尼王國也失守，出現首宗確診病例，外交部將該國提升為「灰色」旅遊警示燈，並提醒赴史商旅國人注意。

外交部指出，史瓦帝尼王國衛生部於今年3月13日公布，史國出現首宗武漢肺炎確診病例，患者為一名33歲女性，曾於2月底自美國飛返史國；續赴賴索托出席商務會議，於3月7日返史，經確診感染，史國衛生部籲請民眾提高警覺，並即採取自我防護措施，包括勤洗手、保持通風、避免群聚，於咳嗽、流鼻涕時應掩遮口鼻，如有發燒、咳嗽等感冒症狀，應立即就醫。

外交部建議，近期擬訪史國人，應注意維護自身健康，在史期間務須勤加洗手，適時戴口罩，避免出入人潮眾多及密閉空間；另外，國人在史國期間倘遇急難需要協助，請撥打我駐史瓦帝尼王國大使館緊急聯絡電話：+268-7808-1212，史國境內直撥：7808-1212；或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心之「旅外國人緊急服務專線」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

有關涉及旅遊契約相關退費參考的旅遊警示燈號，共4種，也會參考旅遊疫情等級，一般由外交部發布，但陸港澳的旅遊警示，由大陸委員會發布。4種旅遊警示燈號為，灰色警示表示提醒注意，黃色警示表示特別注意旅遊安全並檢討應否前往，橙色警示表示避免非必要旅行，紅色警示表示不宜前往，宜儘速離境。