外交部調升馬來西亞旅遊警示燈至「紅色」　呼籲國人避免前往

▲馬來西亞政府將於全國實施為期3周的「限制活動令」（圖／翻攝RTM）

記者黃巈禾／台北報導

馬來西亞新冠肺炎疫情嚴重，大馬首相慕尤丁16日晚間宣布，18日至31日在全國實施「限制活動令」，相當於全面「鎖國」抗疫。對此，我國外交部配合「中央流行疫情指揮中心」決定，自19日零時起將馬來西亞旅遊警示燈號調整為「紅色」，建議國人避免前往。

外交部指出，馬來西亞首相慕尤丁於16日晚間宣布，為遏止肺炎疫情蔓延，馬國將於18至31日間實施「行動管制措施」，最重要者包括限制所有外國公民及遊客進入馬來西亞。

外交部呼籲國人，於馬國實施行動管制期間，暫勿安排赴馬行程，目前尚在馬國之國人，請遵循馬國相關防疫措施，並隨時注意外交部領事事務局及駐馬來西亞代表處發布之最新訊息。

外交部說明，馬國此次發布的「行動管制措施」除前述限制外國人入境外，其他措施包括：(1)限制馬來西亞公民出國，自國外返馬者須自我隔離14天並進行體檢；(2)禁止所有宗教、運動、社會與文化活動，所有祈禱及商業場所亦須關閉；(3)關閉所有學校，含公私立學校、國際學校及宗教學校；(4)關閉所有大學、高教及職訓機構。(5)關閉所有政府及私人機構（提供必要服務之機構例外）。

外交部提醒，國人在馬國期間倘遇急難需要協助，請即撥打我駐馬來西亞代表處緊急聯絡電話：+60-19-656-9912(馬國境內請直撥：019-656-9912)；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

有關涉及旅遊契約相關退費參考的旅遊警示燈號，共4種，也會參考旅遊疫情等級，一般由外交部發布，但陸港澳的旅遊警示，由大陸委員會發布。4種旅遊警示燈號為，灰色警示表示提醒注意，黃色警示表示特別注意旅遊安全並檢討應否前往，橙色警示表示避免非必要旅行，紅色警示表示不宜前往，宜儘速離境。