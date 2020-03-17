美助卿刊文稱「中國軍民融合戰略」構成威脅　耿爽：罔顧事實，惡意歪曲

▲美助卿福特（Christopher Ford）於國務院官網刊文指中國軍民融合戰略帶來威脅。（圖／翻攝美國國務院官網）

記者魏有德／綜合報導

美國助理國務卿福特（Christopher Ashley Ford）昨（16日）在國務院網站上刊文稱，中國實施軍民融合戰略，將通過民用商業和學術研究等途徑獲取的新興技術轉為軍用，對美國家安全戰略構成影響，對全球安全構成威脅。對此，大陸外交部發言人耿爽今（17日）表示，對美方屢次炒作和抹黑中國的軍民融合發展政策表達強烈不滿和堅決反對。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自央視新聞）

《央視》報導，耿爽強調，中國的軍民融合發展政策旨在有效整合軍地資源，協調推進經濟社會發展和國防建設，將更多的科技成果惠及於民，「這一政策光明正大，不存在所謂『竊取』或『轉用』國外技術問題。」

報導指出，促進軍民融合發展是包括美國在內的國際社會通行做法，美國防部和軍方同許多美國高校、科研機構、企業開展不同形式的合作，「美國一些大型跨國公司本身就是『軍民融合體』，其經營範圍、產品類型跨越軍民領域。」

耿爽痛批，美方一些官員罔顧事實，惡意歪曲中國的軍民融合發展政策，並企圖以此為藉口推動對華技術封鎖，干擾和阻礙中國與相關國家間正常的經貿、科技合作，「這種帶有陳舊冷戰思維的做法，違背國際合作精神和當今時代潮流，損害中美兩國利益乃至世界各國的共同利益。」

▲習近平於2017年起擔任中央軍民融合發展委員會主任。（圖／翻攝新華網）

耿爽以2019年2月的國際民調回擊美國稱中國對全球安全構成威脅，民調顯示，有45%的受訪者認為美國才是這個世界的重大威脅，近期一些美國媒體和美國專家學者公開表示，「在地緣政治上對美國構成最大威脅的不是別人，恰恰是美國自己。」

耿爽呼籲，美方本著負責任態度，停止對中方的惡意指責和蓄意抹黑，客觀看待中國的軍民融合發展政策，多做有利於中美交往和國際合作的事。