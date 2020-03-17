不想隔離死在家裡！　留義學生全程戴口罩...轉機30小時不吃不喝

▲義大利封城，大陸留學生瑤瑤趕最後一刻飛回。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

義大利封城後，不少留學生想盡辦法飛回大陸躲避疫情。一名來自義大利的大陸留學生瑤瑤（化名），擔心自己居家隔離，如果感染會死在家裡，趕在封城前賣到機票，轉機時全程戴口罩、手套，不吃不喝30個 小時，一路上過程驚險。

根據中國經濟週刊經濟網訊報導，這名大陸留學生瑤瑤在疫情爆發後，在義大利自我隔離20天。急著回家的原因，瑤瑤說，「我在義大利自己一個人住，擔心萬一得病，自己在家隔離卻死在家裡。」目前，義大利醫療資源十分緊張，病床難求，就算入院也未必得到良好治療。





▲ 大陸留學生從義大利返回，轉機30小時不吃不喝。（圖／翻攝 晶視頻）

大陸留學生瑤瑤表示，義大利有好幾例在家去世的案例，死後才確診是新冠肺炎（COVlD-19）的病例。為了活命，瑤瑤好不容易買到機票，當天晚上，她登上飛機後，義大利宣佈「封國」。

回憶當時，瑤瑤在義大利9日早上6點登上飛機，飛行加轉機一共花了將近30個小時。按照平時正常情況，從義大利飛回大陸，只要10多個小時，受到疫情衝擊，這次飛行十分波折。瑤瑤自我防疫，一路上不敢吃飯喝水、全程帶口罩、手套，她不敢托運行李，杜絕與人群接觸機會，只帶了一個小登機箱。

▲義大利醫護人員穿著防護服進入加護病房，治療新冠肺炎患者。（圖／路透）

最後，輾轉近30個小時，瑤瑤花了平時近3倍時間，終於抵達老家深圳。下飛機第一時間，立刻向機場工作人員報備，瑤瑤把所有轉機途徑，如實申報，在酒店集中隔離，最新消息是，瑤瑤核酸檢測呈陰性，她的努力防疫救了自己。

義大利北部的倫巴第大區，依然是疫情最嚴重的地區。截至目前，新增確診、死亡病例占比最多。當地的醫療資源緊張，醫院床位不足，重症病房緊缺，醫護人員人手不足，工作量難以負荷。另外，口罩、防護服等物資都很缺乏。義大利多次向外求援醫療資源，希望挺過難關。