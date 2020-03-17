中國完成「法匹拉韋」臨床　科技部：療效良好、建議納入方案

▲大陸研究多種可以治療新冠肺炎的方法。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

除「瑞德西韋」外，另一被視為可用於新冠肺炎治療的抗病毒藥「法匹拉韋」在中國進入臨床試驗後，中國科技部17日宣布，臨床研究已經完成，過程中顯示出良好療效，未出現明顯不良反應，目前已正式向醫療專家組推薦，建議納入新版診療方案。

大陸國務院聯防聯控機制17日下午召開記者會，科技部生物中心主任張新民指出，在安全性方面，法匹拉韋已經於2014年在日本獲批上市，上市以來未見明顯的不良反應。

▲國際社會期待可有效應對新冠肺炎的藥物、疫苗出現。（圖／路透社）

在有效性方面，他說，從深圳市第三人民醫院、武漢大學中南醫院等進行的試驗與研究，前者在入組的患者80例中，於病毒核酸轉陰方面，法匹拉韋治療組與對照組相比，轉陰時間中位值明顯縮短，分別為4天和11天，具有顯著差異；在胸部影像學改善方面，與對照組相比，改善率分別為91.43%和62.22%。

張新民表示，在可及性方面，今年2月中國國內已有企業獲得國家藥監局藥品註冊批件，並實現量產，臨床藥品供應有保障。

他還補充，經研究，幹細胞治療，可以有效地降低新冠病毒在患者體內引發的劇烈炎症反應，減少肺損傷，改善肺功能；在前期臨床研究的基礎上，應急科研攻關項目支持的多支院士團隊已入駐武漢，累計治療了64位危重病患者，同時，政府也在探索如人工肝血液淨化技術等，更多針對重症救治的技術手段。

於藥物疫苗和檢測試劑研發方面，中國醫學科學院實驗動物研究所研究員秦川指出，目前已有8種疫苗在​​中國醫學科學院進行有效性評價，部分疫苗的有效性評價工作已經完成了。

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