　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蔬菜產地價格低迷　雲林縣府媒合配送蔬菜開跑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎疫情影響蔬菜銷售菜價低迷，雲林縣政府主動向農委會農糧署提出短期蔬菜紓困措施，每週採購蔬菜為學校營養午餐，配送首日縣長張麗善前往小學視察。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新冠肺炎疫情影響蔬菜銷售菜價低迷，雲林縣政府主動向農委會農糧署提出短期蔬菜紓困措施，每週採購蔬菜為學校營養午餐，配送首日縣長張麗善前往小學視察。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情影響蔬菜銷售菜價低迷，雲林縣政府主動向農委會農糧署提出短期蔬菜紓困措施，每週採購蔬菜為學校營養午餐、長青食堂及社福單位等機構加菜，以減少批發市場到貨量穩定菜價。今（17）日是配送蔬菜的第一天，雲林縣長張麗善至雲林縣褒忠國小視察配送情形。

雲林縣長張麗善表示，近期氣候平順，葉菜類作物生長快速供貨量大增；遇新冠肺炎疫情影響，餐廳、飯店等各客源縮減，影響供應端面臨農產品銷售困難。為協助農民產銷調節，縣府與農糧署合作，每週向縣內農民團體採購蔬菜，為縣內學校營養午餐、長青食堂及社福單位等加菜。

張麗善說，農業處成立的助農專線平台窗口，近期也接到許多企業單位來電詢問採購蔬菜，對於這些單位的鼎力相助，縣府也表達感謝之意,目前農業處已整合訂購資訊如蔬菜的規格、價格等資訊，發布於農業處網站及臉書平台，歡迎各企業機構及民眾朋友多加訂購。

農業處長魏勝德指出，縣府針對農業部分已辦理多項因應措施，除了透過短期蔬菜紓困措施協助蔬菜產銷外，先前也推出媒合機制，讓各界企業、團體倘需要大量訂購雲林縣出產的優質蔬菜時可以在雲林縣政府農業處臉書上搜尋並連絡到供應單位，縣府也積極媒合相關電子平台協助銷售。


►勝過高鐵撿到3百萬的快感　　　　


【其他新聞】

►新冠肺炎雲林縣首例確診　境外移入收治負壓病房

►快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」！校方緊急通知：17日起勿到校上課

►台灣酸菜的故鄉起大火！雲林大埤工廠數十桶酸菜付之一炬

►加強管制！台大雲林分院即日起「任何人」驗健保卡才能進入

ET快訊
快訊／北投驚傳「街頭擄人」！男一現身秒遭押走
辰亦儒公開「求婚曾之喬過程」　曝交往10年：我們有分手過
你後悔認識我嗎？確診護理師哭著打給老公：把衣服都燒了吧
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

社工車開進田間小路「刁車」　警察救援「冒出眼鏡蛇」攪局

得不償失！七股區土地遭非法棄置廢棄物　行為人法辦並須負清理責任

蔬菜產地價格低迷　雲林縣府媒合配送蔬菜開跑

開創城市外交新局面　台南市議會訪美展成果　

台東開車到車城福安宮參拜　返程拋錨夫妻用推的…枋寮警助排除

台南安平「劍獅漢方口罩布套」　安心罩得住

苗栗瘋傳確診病例「封院」！鎮長嚇壞　院方深夜緊急回應了

桃園青埔「跳氣」事件　議員要求新建案施設天然氣管線

揪里民爽玩西班牙「回國領檢疫補助」　新北里長接電話了

燒烤店長拾金不眛竟挨告　失主Po文還原事件過程

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

胡彥斌x劉惜君《我是不是你最疼愛的人》　改編成「吵架式情歌」質問力度超強！

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

社工車開進田間小路「刁車」　警察救援「冒出眼鏡蛇」攪局

得不償失！七股區土地遭非法棄置廢棄物　行為人法辦並須負清理責任

蔬菜產地價格低迷　雲林縣府媒合配送蔬菜開跑

開創城市外交新局面　台南市議會訪美展成果　

台東開車到車城福安宮參拜　返程拋錨夫妻用推的…枋寮警助排除

台南安平「劍獅漢方口罩布套」　安心罩得住

苗栗瘋傳確診病例「封院」！鎮長嚇壞　院方深夜緊急回應了

桃園青埔「跳氣」事件　議員要求新建案施設天然氣管線

揪里民爽玩西班牙「回國領檢疫補助」　新北里長接電話了

燒烤店長拾金不眛竟挨告　失主Po文還原事件過程

西藏大學生每天爬4500米高山上網課　網友歪樓「小哥挺帥的」

「酒駕」停紅綠燈遭警攔下　Terry下車接受酒測原因曝光

中研院：今起「院內人員禁止去三級警示國家」　國際研討會取消

新竹男送電子手環引誘…載國小男童到郊區猥褻！竹檢偵結起訴

禮拜中汪星人坐檯上傻笑、走道爽睡　牠們都是神父的寶貝

日職／鳥谷敬轉戰羅德首度敲安　守備也有精彩演出

沈富雄酸漂亮的防疫成績單：台人的喉嚨沒半隻新冠病毒？

TORY BURCH宣布關閉全美、加拿大門市　員工照常支薪網友讚賞

快訊／北投驚傳「街頭擄人」！債務糾紛約談判…男一現身秒遭押走

台灣防疫有成被讚爆　外資搶設據點聘人才

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

地方熱門新聞

揪里民爽玩西班牙　新北里長接電話了

苗栗瘋傳確診封院！院方緊急回應

他拾金不眛竟挨告　失主Po文回應

排口罩發號碼牌被罵爆　藥局不發了

台大雲林分院即日起進出一律大門查驗通關

議員要求青埔新建案　施設天然氣管線

台東縣查核成功鎮養牛戶　再不改善就沒收

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

口罩在家輕鬆購　實名制2.0 網路預購上路

劍獅漢方口罩布套安心罩得住

海巡沿岸多功能艇運抵金門　防疫+巡緝尖兵

投顧公司捐贈復康巴士

雙手噴酒精　她沒乾就揉眼…角膜缺損

2020瑞里紫藤花季嘉義瑞里登場

更多熱門

相關新聞

青農陳柏叡堅持有機　成功培育蔬菜種苗

青農陳柏叡堅持有機　成功培育蔬菜種苗

為帶動有機農業持續成長，農委會近年來投入多項輔導資源，鼓勵農民轉型有機農業，花蓮縣因得天獨厚的環境及農友的認同，至2020年2月底有機栽培驗證面積達到2423公頃，占全國驗證面積25.2％。

吃糖害全身！日醫推「吃7色蔬菜」抗氧化

吃糖害全身！日醫推「吃7色蔬菜」抗氧化

刮油鏟肉肉！醫心中「減肥蔬菜Top3」曝

刮油鏟肉肉！醫心中「減肥蔬菜Top3」曝

防疫影響　蔬菜需求減產地價格回跌

防疫影響　蔬菜需求減產地價格回跌

新北推營養午餐　助有機小農

新北推營養午餐　助有機小農

關鍵字：

蔬菜菜價

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

17例全部境外移入　台人打壞好牌

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

更多

最夯影音

更多
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面