蔬菜產地價格低迷　雲林縣府媒合配送蔬菜開跑

▲新冠肺炎疫情影響蔬菜銷售菜價低迷，雲林縣政府主動向農委會農糧署提出短期蔬菜紓困措施，每週採購蔬菜為學校營養午餐，配送首日縣長張麗善前往小學視察。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情影響蔬菜銷售菜價低迷，雲林縣政府主動向農委會農糧署提出短期蔬菜紓困措施，每週採購蔬菜為學校營養午餐、長青食堂及社福單位等機構加菜，以減少批發市場到貨量穩定菜價。今（17）日是配送蔬菜的第一天，雲林縣長張麗善至雲林縣褒忠國小視察配送情形。

雲林縣長張麗善表示，近期氣候平順，葉菜類作物生長快速供貨量大增；遇新冠肺炎疫情影響，餐廳、飯店等各客源縮減，影響供應端面臨農產品銷售困難。為協助農民產銷調節，縣府與農糧署合作，每週向縣內農民團體採購蔬菜，為縣內學校營養午餐、長青食堂及社福單位等加菜。

張麗善說，農業處成立的助農專線平台窗口，近期也接到許多企業單位來電詢問採購蔬菜，對於這些單位的鼎力相助，縣府也表達感謝之意,目前農業處已整合訂購資訊如蔬菜的規格、價格等資訊，發布於農業處網站及臉書平台，歡迎各企業機構及民眾朋友多加訂購。

農業處長魏勝德指出，縣府針對農業部分已辦理多項因應措施，除了透過短期蔬菜紓困措施協助蔬菜產銷外，先前也推出媒合機制，讓各界企業、團體倘需要大量訂購雲林縣出產的優質蔬菜時可以在雲林縣政府農業處臉書上搜尋並連絡到供應單位，縣府也積極媒合相關電子平台協助銷售。



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