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加強管制！台大雲林分院即日起「任何人」驗健保卡才能進入

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▲臺大醫院雲林分院為確保民眾健康及醫療環境的安全，即日起醫院將加強門禁管制，包含強褓嬰兒及幼童均嚴格逐一查驗健保卡。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲臺大醫院雲林分院為確保民眾健康及醫療環境的安全，即日起醫院將加強門禁管制，包含強褓嬰兒及幼童均嚴格逐一查驗健保卡。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應新冠肺炎疫情發展，臺大醫院雲林分院為確保民眾健康及醫療環境的安全，即日起醫院將加強門禁管制，逐一查驗進出人員的健保卡；有進入醫院需求的民眾「包含幼童及嬰兒」必須於醫院入口查驗處，將健保卡備妥由工作人員引導民眾快速通關，過卡確認後螢幕呈現綠燈方可進入醫院內。

臺大醫院雲林分院表示，因應疫情變化，敬請隨時關注武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情之相關動態新聞與發展情勢，做好個人防疫工作，本院將依政府公告及疫情動態相關變化調整相關規定與措施。防疫期間，為保障民眾健康，需要大眾一同配合規定及措施。

臺大醫院雲林分院提醒，請民眾進入醫院務必配戴外科醫療口罩，並攜帶健保卡或身分證件。民眾到訪前須經紅外線體溫量測儀確認無發燒症狀，且衡量自身無呼吸道症狀者，在健保卡過卡確認旅遊及接觸史無虞始能進入醫院內，提醒來院陪病之家屬也務必攜帶身分證件。

另，院方為錯開門診尖峰期，病房探病時間每天開放兩時段，一般病房上午11點半到12點半、下午6點到7點；加護病房上午11點到11點半、下午7點到7點半；晚上10點以後醫院即門禁管制，僅剩陪病家屬可以進出。

▲臺大醫院雲林分院為確保民眾健康及醫療環境的安全，即日起醫院將加強門禁管制，包含強褓嬰兒及幼童均嚴格逐一查驗健保卡。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）疫情發展，臺大醫院雲林分院為確保民眾健康及醫療環境的安全，即日起醫院將加強門禁管制，逐一查驗進出人員的健保卡。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲臺大醫院雲林分院為確保民眾健康及醫療環境的安全，即日起醫院將加強門禁管制，包含強褓嬰兒及幼童均嚴格逐一查驗健保卡。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲病房探病民眾於二度查驗確認後，於身上明顯處貼上驗證貼紙後才可至病房區探病。（圖／記者蔡佩旻攝）


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