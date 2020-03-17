自主健康管理期滿現身立法院會　李永得：百分之百完全健康

▲客委會主委李永得。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

日前曾來台演出的澳洲音樂家確診感染新冠肺炎，與其有密集接觸的NSO音樂總監因此居家隔離，客委會主委李永得因曾於3月1日與樂團總監碰面，即使法令上不須居家隔離，李永得仍進行高規格防疫措施，決定自主管理到14日。在自主管理結束後，李永得17日首度出席立法院會，他受訪時表示，自主健康管理都結束了，百分之一百完全健康沒有問題。

中央流行疫情指揮中心5日晚間公布，澳洲一名確診新冠肺炎的男性，因曾搭乘長榮航空航班到澳洲布里斯本，經疫調比對發現為澳籍知名音樂家，曾於2月28日、3月1日來台與國家交響樂團（NSO）於國家音樂廳演出，李永得曾與樂團總監接觸，依照準則不需要自主管理，但仍採取最高防疫標準，盡量避免直接接觸。

行政院長蘇貞昌17日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，李永得會前受訪視表示，自己的身體狀況很好，先前僅是進行預防性的自主健康管理，期間還是有到客委會辦公，但是盡量減少與同仁的大型會議，「大家在辦公室都在五個人以下，坐的距離很遠」。

至於自主健康管理是否與太太、民進黨立委邱議瑩分居，李永德說，兩個人都會保持距離，不過一切都結束了，包括自己曾經接觸過的幾位音樂家，經過採檢第一檢全部都呈現陰性，可以確定沒有任何症狀，而且也已經超過14天，百分之一百完全健康沒有問題，非常感恩大家都平安。

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