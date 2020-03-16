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非必要去「三級警告國家」　返台不可領防疫補償還要「加收必要費用」

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

近日國內新冠肺炎確診個案均為境外移入，且多與國外旅遊相關，為避免民眾赴國外旅遊不幸染病，造成國內社區防疫壓力，中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布，自3月17日起，非必要前往第三級國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，還要加收必要費用，相關費用有待討論後公布。

為鼓勵民眾配合整體防疫措施，衛福部於3月10日發布「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，針對民眾因居家隔離、檢疫及家屬請假照顧，最多14天可領新台幣1.4萬元防疫補償金，但辦法發布後，各界反映少數民眾為了申領防疫補償而刻意出國，導致本辦法的美意遭到濫用，且有部分民眾於檢疫通知書記載不實或疏漏，增加負責追蹤的地方政府民政、警政及衛政人員負擔，恐成為防疫破口。

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指揮官陳時中表示，為避免民眾心存僥倖貪圖一時快樂，罔顧國內社區防疫安全，浪費珍貴防疫及醫療資源，因此決定訂定此規定，以降低疫情對國人健康的危害。

此外，民眾入境填寫檢疫通知書資料若不確實，包括提供不實聯絡資料或漏填，除不得領取防疫補償金，另將依「傳染病防治法」第58條規定及第69條第1項最高處15萬元罰鍰，另針對違反相關檢疫規定者，依法罰10至100萬，並將公布其姓名。

▲▼ 必要赴三級警告國家或地區，及填寫檢疫通知書不實者，不可領取防疫補償並加徵必要之費用。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲非必要赴三級警告國家或地區，及填寫檢疫通知書不實者，不可領取防疫補償並加徵必要之費用。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

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