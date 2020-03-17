第三波包機何時啟動？蘇貞昌：對岸的態度牽涉到「成與不成」

▲國民黨立委謝衣鳳、陳以信聯合質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

第二波武漢台商包機由中華航空和中國東方航空執飛，兩班機已於10日晚間帶回361名台人。國民黨謝衣鳯17日在立法院質詢時詢問，政府預計最快何時能夠啟動第三波包機接回滯留武漢台人，行政院長蘇貞昌表示，這不是台灣一個國家自己做決定就可以，還涉及到對岸，「中國的態度牽涉到成與不成，困難是在這裡」。

蘇貞昌17日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，國民黨立委謝衣鳯、陳以信質詢時皆關切有關第三波武漢包機之進度。

▲行政院長蘇貞昌、陸委會主委陳明通答詢。（圖／記者屠惠剛攝）



陳以信質詢時詢問，第二批包機由中華航空與中國東方航空執飛，這是台灣的讓步、大陸的讓步，又或是兩岸同時各讓一步？

對此，蘇貞昌表示「很難描寫」，政府希望同胞能盡量接回來，中間一波三折，過程雖有波折，但能接回同胞是政府的最大心願，「我們也不願意在上面多所著墨計較，不過心意是一樣的」，總希望對岸能夠少一點政治、多一點防疫。

陳以信接著說，蘇貞昌展現希望接回國人的心，也是這一個多月以來很多人難以感受到、感到寒心的地方，但隨即引來蘇貞昌反問「為什麼沒有感受到」，陳以信回答因為時間已經拖了一個多月，蘇貞昌則反嗆「一個多月就是因為對岸老是堅持這個堅持那個才會這樣，我們雖經波折，人卻接回來，這是政府歷經辛苦」。

對於陳以信指出，有別於過去的橫濱模式、香港模式，第二波包機已經自成一格，第三波包機能否適用？蘇貞昌表示，自己從沒有講過橫濱模式或什麼模式，「我是一個很不願意受框架的人」，一直認為目標是什麼、怎麼達成才是重要。

蘇貞昌強調，他的目標就是接回國人同胞，希望接回的同胞都是有一定的防疫要求，同時也必須顧到在台灣的2300萬同胞，所以不必有那麼多政治語言、政治動作，「我很不喜歡框框架架」，所想的都是怎麼接回來，更反批「如果不是對岸的阻撓，老早我們是接回來了」。

蘇貞昌說，第二波包機受盡辛苦，「我不覺得這是叫什麼模式，我只有一個，就是為什麼不能我們的飛機去接我們的同胞，就這麼簡單」。

陸委會主委陳明通則表示，政府最大的目標是要把國人接回來，但是也要量力而為，總體目標當然是將國人願意接回來，可是國內防疫工作也不能有破口，要做好準備才有可能有下一步。

謝衣鳯問，最快何時能啟動第三波包機接回滯留武漢台人？蘇貞昌說，這不是台灣一個國家自己做決定就可以，涉及到對岸，「中國的態度牽涉到成與不成，困難是在這裡」。謝衣鳯再問，行政院是否會協調跨部會盡快達成？蘇貞昌則說「當然」。

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