台灣新冠肺炎累計67例！　1人死亡、22人解除隔離

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）
記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（16）日再新增8例境外移入，累計67例確診，分別為37例境外移入及27例本土病例。確診個案中維持1名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。
根據指揮中心統計，昨（15）日國內新增309例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計17,219例（含16,805例排除），其中67例確診（今日新增案60至67）。
指揮中心指出，全球累計166,107例確診，分布於139個國家／地區；病例數以中國大陸80,860例、義大利24,747例、伊朗13,938例、韓國8,162例及西班牙7,753例為多；病例中6,489例死亡，以中國大陸3,213例、義大利1,809例、伊朗724例、西班牙288例及法國127例為多。
指揮中心再次提醒，應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。
▲國內累積67人確診，解除隔離22人。（圖／翻攝衛生福利部臉書）