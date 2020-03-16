台灣新冠肺炎累計67例！　1人死亡、22人解除隔離

新冠肺炎確診人數今（16日）新增8例，全台已累計67例，且這8例和昨天的6例一樣，全部都是境外旅遊感染。一名網友在PTT表示，原本台灣的疫情控制得很好，甚至奇蹟似地挺過院內感染、大規模社區感染，這兩天卻爆出14位旅遊染病的案例，「台灣人是不是自己把一手好牌全打壞了？」