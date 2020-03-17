北部女巴黎旅遊後喉嚨痛今確診！將追蹤「12日同班機」回台乘客

▲境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新冠肺炎又有新增10境外移入個案，其中6人為旅行團群聚感染，其中案76到法國旅遊，回國當天就有喉嚨痛的現象，3天後出現流鼻水症狀，今日確診為新冠肺炎案例。

案76為北部30多歲女性，3月1日至12日與2名友人至法國巴黎旅遊，12日起出現喉嚨痛症狀，15日出現流鼻水，16日就醫後採檢通報，於今日確診。目前初步掌握接觸者共4人(包括同行友人)，均無不適症狀，將進一步擴大追蹤入境同班機旅客及就醫接觸者等。

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中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增10例境外移入COVID-19(武漢肺炎確定病例)，其中案68至70及案73為2女2男，年齡介於20多歲至60多歲，分別居住北部及中部(各2例)，3月4日至13日至土耳其旅遊(與案56、57及案65至67同團)，其中1人無症狀，由衛生單位安排就醫採檢，其他3人發病日介於3月7日至14日，經就醫採檢通報，均於今日確診。該旅行團截至目前共9人確診，已掌握接觸者共148人，將持續針對其他團員及相關接觸者擴大追蹤與採檢。

今日新增案例多為歐洲境外移入案例，針對此一狀況，中央流行疫情指揮中心也表示，將往回追溯3月3日至14日期間所有自歐洲入境者，並針對有症狀的可能對象進行新冠肺炎病毒檢驗。

▲指揮官陳時中宣布今日新增10例境外移入案例。（ 圖／記者黃國霖攝）

由於世界各國疫情擴散速度遽增，指揮中心表示，除已公布列第三級之中國大陸(含港澳)、韓國及中亞國家，自3月19日零時起並將下列亞洲19國、東歐1國及美國3州之旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)：

亞洲：日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。(共19國)

東歐：摩爾多瓦。

美國：華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。(共3州)

指揮中心提醒，國人應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊；另於台灣時間3月17日16時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。