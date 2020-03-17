「高中以下禁出國」有法源依據！蘇貞昌盼多配合：勿因自私成防疫缺口

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續升溫，防疫指揮中心16日宣布，高中以下師生禁止出國，引發熱議。對此，行政院長蘇貞昌17日受訪時強調，相關規定都有法源依據，盼大家多配合，不要為了個人自私成為防疫缺口。





▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌表示，基於防疫的需要，也是保護國人、保護年輕人，有依照專家及疫情指揮中心決議，法源依據是傳染病防治法第七條就有明白規定，基於防疫需要，總總的可以作為。剛剛通過的特別條例第七條，也有指揮中心指揮官得為防疫需要為總總的處置，所以都有法源依據，也都是為了國人健康，希望大家配合。全世界很多國家真的也受武漢肺炎的感染，希望大家多多保護自己，也是減少國人的負擔。

針對是否有補償機制，蘇貞昌說，相關機制在特別條例都有規定，指揮中心也有明白宣布，都以已經宣布的為準。至於對於不聽勸者是否有處罰，蘇貞昌強調，希望大家一起配合，台灣之所以防疫受到大家肯定，是因為人民政府一起配合，才有好成績，把台灣最好一面給世界看，成為世界典範，希望不要為了個人自私理由成為國人負擔、成為防疫破口，害人害己。

特別條例第7條第1項規定，「於防疫期間，受隔離或檢疫而有違反隔離或檢疫命令或有違反之虞者，中央流行疫情指揮中心指揮官得指示對其實施錄影、攝影、公布其個人資料或為其他必要之防治控制措施或處置。」