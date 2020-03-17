中學師生禁出國恐違憲　賴香伶：法令授權不清、將提修法

▲賴香伶 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，近來旅遊返國的境外移入確診個案快速增加，中央流行疫情指揮中心16日表示，高中以下師生學期結束前需暫停出國，引發外界質疑是否有牴觸憲法。對此，民眾黨立院黨團總召賴香伶說，振興條例中第7條之規定不明確，黨團已著手研擬修正案，將儘速提出。

為了將新冠肺炎阻絕於境外，中央流行疫情指揮中心16日表示，高中以下師生學期結束前需暫停出國。該規範法源依據會由指揮中心提供，不分公、私立學校，包含所有教職員工生，教育部會再跟各縣市教育局處溝通，罰則部分則會跟著指揮中心規範。

賴香伶表示，日前特別條例黨團協商時，曾以醫事人員出國禁令為例，質疑是否屬「第7條」之措施？表達該條文授權範圍不清的疑慮，並提議做出附帶決議，可惜未獲執政黨採納。

此次教育部對高中以下學校師生出國禁令，恰恰反映了這項條文對行政機關授權不明確，使人民難以預見，也不符合大法官釋字第443號宣告「輾轉授權限制役男出國違憲」時宣示的層級化法律保留原則，容易引起爭議。

賴香伶說，針對現行特別條例第7條應變處置或措施，未訂定得限制人民權利的種類、得使用的手段，也沒有國會審查、監督的機制。我們已在研擬修正案，將儘速提出，以兼顧人民基本權利的維護及防疫效益，減少各界爭議。

