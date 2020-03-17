澳門18日起全面禁止外國人入境　不含台港陸居民

▲澳門新葡京賭場。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府為了防範新冠肺炎病例從境外輸入，於17日下午宣布，從3月18日零時起，禁止所有非本地居民進入澳門，但大陸、香港、台灣居民以及持有外地僱員身份認別證者不受此限。

澳門政府表示，考慮到新型冠狀病毒感染疫情在世界各地不斷擴散，為防範外來感染個案的輸入，保障澳門居民的健康，行政長官根據《傳染病防治法》第25條規定作出批示。

▼澳門政府派包機赴武漢接回滯留居民。（圖／澳門新聞局）



澳門政府指出，經行政長官批示，自2020年3月18日零時起，將禁止除中國內地（大陸）、香港特別行政區和台灣地區居民及外地僱員身份認別證持有者以外的所有非本地居民進入澳門特別行政區。

批示還規定，基於公共利益，尤其是防治疾病、緊急救援，以及維持澳門正常運作或居民基本生活所需的例外情況，衛生當局可豁免中國以外的非本地居民遵守禁止入境的限制。

澳門已連兩日出現新冠肺炎確診個案，16日新增的為一名韓國籍26歲女性，擔任澳門航空的空中服務員，因發燒赴醫院就診；17日新增的為一名西班牙籍47歲男性，在澳門經商，沒有感到不適，在機場被發現發燒攔下。

▼澳門大三巴牌坊。（圖／CFP）

