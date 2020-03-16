摩洛哥緊急鎖國！國際航班喊卡　「8台灣團、124人還在當地玩」

▲北非摩洛哥突鎖國，導致台灣有8團旅行團滯留在當地。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情相當嚴重，北非的摩洛哥緊急宣布關閉國門、祕魯也進入戒嚴狀態，導致不少台灣旅行團滯留在當地，無法離開，只能向外交部求助。觀光局通報，經查我國旅行團共有8團124人遭滯留，預定23日前陸續返台。

觀光局晚間通報，因受「新冠肺炎」（COVID-19）疫情影響，摩洛哥政府宣布暫停往來該國之多數國際航班，致原安排返台之班機遭取消，旅客有延後返國情形；經本局洽詢百合、加利利、晴天國際、巨大、雄獅、上選等主要出團旅行社，初步統計，目前於當地之我國旅行團體約計有8團體124名旅客（預定23日前陸續返台）。

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觀光局表示，因應摩洛哥航班禁令，本局已與外交部建立聯繫窗口，並提供相關旅行團體聯絡資訊，另要求旅行業者務必密切關注當地航班出入境之資訊及旅行團返台班機安排情形，注意旅客安全維護，妥善照料食宿事宜，如有緊急事件或需協助事項，應盡速聯繫本局及外交部協處。

另因疫情關係，目前世界各國管制禁令及防疫措施不一，觀光局也再囑請各旅行社務必注意各國旅遊禁令及航班資訊，隨時掌握班機狀況，確保旅行團體之安全及行程順利，亦呼籲國人避免至疫情等級三級警告的國家非必要旅遊。

▼除了摩洛哥以外，還有台人到祕魯旅遊，碰上戒嚴無法離開。（圖／路透）

雄獅旅遊指出，北非摩洛哥15日宣布關閉國門，陸、海、空全面封鎖，目前公司共有2組旅行團，一共31人滯留在摩洛哥，而台灣團共有10團無法出境。

雄獅旅遊說，除了摩洛哥以外，祕魯總統16日宣布進入戒嚴狀態，除了超市、藥房等民生基本用品店能夠繼續營業，所有商業活動都暫停，目前公司有2團旅行團，共計40人滯留當地無法出境，目前已經緊急通知外交部，希望能得到協助。不過，外交部暫時未對此回應。此外，雄獅宣布，到中南美的旅行團暫停出團，時間到3月31日，受到影響的共有3組團體。

除了雄獅的聲明外，可樂旅遊出面說明，配合疫情指揮中心宣布的43個國家，將進行更改班機、協助退費等事由。可樂旅遊說，目前公司有12團旅行團，一共172人在這43個國家旅遊，目前已將相關規定通知旅客，協助處理更改班機等事項。

可樂旅遊同時宣布，將取消東歐、中東、中亞以及北非等團體行程，時間為4月30日以前的團體，公司會依政府規定，配合辦理退費事宜。

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