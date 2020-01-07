騎「懷孕駱駝」跌斷手！她痛等1小時才送醫...怒告TripAdvisor沒給安全須知

▲ 布麗安透過Viator安排騎駱駝之旅，實際體驗時卻嚴重摔傷。（圖／翻攝自Viator官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

全球旅遊資訊平台「貓途鷹」（TripAdvisor）近日捲入官司糾紛。美國紐澤西州 （New Jersey）24歲女子布麗安（Breanne Ayala）2018到摩洛哥旅遊時，透過貓途鷹旗下子公司Viator安排了「騎駱駝」行程，但體驗過程中卻意外摔倒骨折，讓她憤而指控Viator沒有事前向他們說明安全須知，也沒有確認駱駝是否危險就讓人騎乘，顯然有所疏失。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，布麗安提到，自己與家人2018年1月一起到摩洛哥旅遊，她在出發前透過Viator報名了「馬拉喀什（Marrakech） 騎駱駝觀賞日落之旅」，不過就在實際體驗之前，駱駝伕卻突然告知她所騎的駱駝已經懷孕了，將在一個月後分娩。

駱駝之旅才進行到不到一半，布麗安所騎乘的駱駝就頻頻脫隊，最後甚至直接失控狂奔，導致她被甩落地面，摔斷了手臂。更讓她氣憤的是，一旁的駱駝伕見狀後，第一時間並沒有馬上叫救護車，就這樣讓她痛苦等待了一個小時，直到旅行團老闆抵達後，才終於聯繫救護人員將她送醫治療。

▲ 布麗安騎乘的駱駝失控狂奔，將她甩落地面。（示意圖／CC0圖庫／Pixabay）

布麗安說道，「醫生告訴我，我需要接受手術，不然就會承受永久性神經損傷，我在術後還住院了兩天。」這樣糟糕的經歷她決定在讓12月30日正式對Viator出控告。

布麗安的代表律師安德魯（Andrew Abraham）指出，「旅行開始之前，Viator完全沒有舉行過『行前說明會』，向遊客們說明注意事項，既然都確定要體驗駱駝之旅了，也沒有事前確認過駱駝們是否安全。雖然Viator的條款規定上寫著『旅客實際遊覽的相關問題，我們概不負責』，但事前該有的提醒都沒有發生，我不認為他們用一句『真糟糕，風險自負』就可以解決了。」

截至目前為止，「貓途鷹」對於這起訴訟還沒有發表任何回應。

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