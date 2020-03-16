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摩洛哥5團、秘魯40人回台受阻　外交部緊急協調航空公司返國班機

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▲▼外交部發言人歐江安在外交部例行新聞說明會上針對菲律賓以一個中國政策禁台灣旅客入境做說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對摩洛哥、秘魯分別宣布暫停國際航班、河運等國際運輸等，導致我國在兩國的旅行團返國行程受阻一事。外交部16日晚間表示，我駐外單位皆已聯繫，並與航空公司交涉調整返國班機，設法尋求各種解決方案，以協助我國赴秘魯旅遊的國人能順利早曰返國。

在摩洛哥方面，外交部表示，摩洛哥政府為因應「新型冠狀病毒肺炎」疫情，於3月14日宣布暫停與歐洲及中東共25國之間的航線，並於3月15日再度升高管制，全面暫停國際航線運輸，導致在摩國境內觀光的8個我國旅行團，約132名國人原訂返台機位遭到取消。

▲▼摩洛哥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲摩洛哥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

外交部指出，在得知上述消息後，已立即指示兼轄摩洛哥的駐法國代表處及駐杜拜辦事處與旅行社領隊取得聯繫，確定我國人均平安；同時外交部積極協助向航空公司進行交涉。

外交部表示，目前原滯留在摩洛哥的3個旅行團已順利改訂其他返國航班。至尚未離境的5個旅行團，外交部已主動聯繫所屬各旅行社說明摩國中斷對外交通的最新規定，並已指示駐處持續接洽相關單位及航空公司，並積極研議協助國人方式。我駐法國代表處及駐杜拜辦事處刻正透過相關管道，瞭解各種可行方案，積極協助國人返台事宜。

在秘魯的部分，外交部表示，秘魯政府於3月15日晚間宣布，自3月16日零時起全國進入緊急狀態15天，並公告所有公私機構員工暫停工作，人民須強制在家，同時關閉邊境，暫停陸地、海上（河運）及空中的國際旅客運輸，導致在秘魯境內觀光的2個我國旅行團，一團在首都利馬26人，一團在南部外省景點庫斯科14人，共40名國人的行程受到阻礙。

外交部指出，已接獲旅遊業者通報，即洽繫駐秘魯代表處與上述兩個旅行團取得聯繫。目前兩個旅行團的國人均平安，已安置在旅館休息。駐處正積極聯繫秘魯相關單位，並與航空公司交涉調整返國班機，設法尋求各種解決方案，以協助我國赴秘魯旅遊的國人能順利早曰返國。

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