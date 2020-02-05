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睡夢中被丈夫淋滾燙熱油！　人妻嚴重毀容「失明也無法說話」

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人妻睡夢中被丈夫淋滾燙熱油！　嚴重毀容「眼睛失明也無法說話」。（圖／翻攝自募款網站JustGiving）

▲女子被丈夫淋熱油，導致全身嚴重燒燙傷。（圖／翻攝自募款網站JustGiving

記者李振慧／綜合報導

摩洛哥發生一起駭人家暴案，一名女子在睡夢中突然被丈夫淋滾燙熱油，導致臉部與全身嚴重燒燙傷，不但整張臉面目全非，眼睛什麼都看不見也無法說話。從照片中可看到，女子全身都被紗布緊緊包裹，頭上只有露出眼睛和嘴巴，傷勢十分嚴重。

受傷女子名叫佐赫拉(Zohra)，是一名清潔工人，她的好友拉蘇爾(Anisa Rasul)和姊妹安瓦爾(Tahir Anwar)近來將她的消息分享至募款網站JustGiving上，文章上寫著，佐赫拉在睡覺時被丈夫淋熱油，導致頭部、胸部和臉部受到嚴重傷燙傷，無法再看東西與說話，「佐赫拉目前人在梅克內斯(Meknes)的醫院接受治療，她的病情很嚴重，我們希望能有人可以給予幫忙。」

佐赫拉的好友拉蘇爾接受英國《每日星報》採訪表示，她移居摩洛哥3年，佐赫拉是她的清潔工，2人後來變成好友，對方自去年12月被送往位於梅克內斯的Muhammad Khamis醫院接受治療，目前已接受3次植皮手術，但後續仍須面對愈來愈龐大的醫療費用，「摩洛哥沒有公共醫療服務，所以手術並不便宜，她非常需要大眾的幫忙。」

報導中提到，與佐赫拉育有2名孩子的丈夫，在襲擊事件後已被逮捕，拘留中的他目前正在等待判決。而佐赫拉的募款頁面，原本希望能夠順利募得英鎊3,000元（約台幣11萬元），目前已順利達標並募得英鎊4,501元（約台幣17萬元）。

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