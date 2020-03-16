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4歲男童遭活活打死！大伯曝「兒子才說明天一起玩」…哽咽吐：還不敢跟他講

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記者白珈陽、唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣鹿港鎮一名34歲陳姓繼父因4歲謝姓男童頑皮在鏡子上塗口水、不吃飯，便要男童罰站、罰跪，見他哭鬧不休，竟多次出手毆打男童，最後將他扔出屋外，導致孩子內出血身亡，而男童生母目擊過程，將小孩抱入家中自行急救，伴屍18小時後才報警。男童伯父得知消息哽咽，直說男童很乖、很黏人。

▲▼彰化4歲男童遭打死 。（圖／記者白珈陽攝）

▲彰化4歲男童遭打死，男童大伯特地買可樂給男童，希望他能喝得開心。（圖／記者白珈陽攝）

住在隔壁的男童大伯（陳男堂哥）表示，雖然知道男童生母有3個小孩，但看陳男很愛對方，雙方看起來很恩愛，也就給予祝福。孰料，早上工作時突然看到新聞，心裡覺得怪怪的，仔細一看事發地竟在住家隔壁，立馬無心工作，隨即返家了解狀況，得知消息後，頭皮發麻感慨不已。

他透露，男童是家中年紀最小的，平時很乖，也很黏人、親人，就連碰上不認識的人都會有朝氣的大喊，「你好」，平常喜歡跟他兒子一起玩戰鬥陀螺，兒子15日還在講說「明天要去找他玩」，說到這裡陳男堂哥忍不住哽咽。

▲▼彰化4歲男童救護畫面。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲事件發生後，附近鄰居替救護車引導方向。（圖／記者白珈陽翻攝）

男童大伯直言，由於男童跟兒子平時感情很好，「現在都不敢跟兒子講」，怕傷害到孩子的幼小心靈，將請妻子帶著孩子暫居他處，避免接觸到這起事件。另外，他提到，男童喜歡喝可樂，但平常男童爸媽為了身體健康不讓男童喝，只給他喝開水，所以特地買2瓶可樂，希望孩子能喝得開心。

男童大伯說，平常有跟陳男多次告誡，教訓小孩適當就好，讓孩子知道錯就好，沒想到發生這種事。事發當晚，他與妻子因情人節去排口罩、到鹿港逛街，回到家已經11、12點，因此當時對於此事不知情。

《ETtoday東森新聞雲》記者見到男童大伯一個人站在殯儀館走廊上，神情既無奈、也像是在氣堂弟太過衝動，神情落寞地在殯儀館等了約2小時，但等不到弟媳或其他親戚到場。

▲▼彰化男打死繼子。（圖／翻攝臉書）

▲彰化狠父打死繼子。（圖／翻攝臉書）

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