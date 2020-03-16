痛揍原因曝！4歲童「不吃飯」…彰化狠父掃把狂毆　鄰居爆：哭聲大到對面都聽見

記者唐詠絮、白珈陽、戴若涵／彰化報導

彰化縣鹿港鎮一名男子因不滿繼子哭鬧不休，竟對年僅4年的男童施以飽拳，之後見孩子嘔吐、持續哭鬧，一怒之下竟將孩子扔出門外。據了解，男子施暴原因竟是「小孩不吃飯」，且當時孩子的哭聲相當大，就連對面鄰居都聽得到。

▲陳男施暴原因曝光，竟是孩子不吃飯。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，34歲的陳姓男子14日晚間因4歲謝姓繼子「使性子不吃飯」，他便出手處罰，先要男童罰站、罰跪，見孩子不停哭鬧，竟然出腳猛踹又用掃把狂毆孩子，導致男童因此狂吐持續哭鬧，15日清晨他見狀非但沒有送孩子醫院，反倒將孩子扔出門外，最後因內臟出血身亡。

▲34歲彰化男打死4歲繼子。（圖／翻攝臉書）

另外，原先傳出男童生母返家後才驚見兒子躺在馬路上失去生命跡象，但稍早檢察官證實，男童生母全程都在家，還目睹了陳男施暴過程，將小孩抱入家中，2人察覺孩子情況有異，自行對男童進行急救，但卻在男童喪命後18小時才報案。

對面鄰居表示，15日清晨4時許有聽到男童哭聲，也看到媽媽把倒在地上的男童抱進屋內，並透露，事發前孩子的哭聲大到對面鄰居從2樓都聽得見。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

救護畫面曝！彰化狠父痛揍4歲男童「扔馬路等死」…鄰居一路急奔轉3路口引導

離譜內情逆轉！彰化4歲童慘被毆死...生母「竟目睹過程」伴屍18小時才報案