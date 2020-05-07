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彰化女殺夫！見國中女兒熟睡「順便殺一殺」…猛捅心臟讓她走　自首喊：我不後悔

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▲▼彰化1女持刀砍死前夫女兒，自首畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化女持刀砍死前夫、女兒，事後赴警局自首。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者戴若涵／彰化報導

彰化溪湖2018年12月7日發生一起人倫悲劇！一名40歲印尼籍王姓外配趁著吳姓前夫熟睡時持刀猛刺，見就讀國中的女兒熟睡中，竟想著「順便殺一殺」便痛下殺手，事後到警局自首並稱「不後悔」。法院依殺人等罪，判王女應執行有期徒刑28年，褫奪公權10年。全案上訴最高院審理中。

判決指出，王女與吳姓前夫3度分合，最後一次離婚她曾搬出住處，但為了女兒又恢復同居。她與前夫在工作、女兒教養、生活習慣、公婆相處等方面常起爭執，因此萌生殺意，2017年12月6日下午王女因工作關係遭同處上班的前夫責罵，凌晨下班2人再度發生爭吵，她做完家事後，見丈夫已熟睡，竟扯開前夫的毛毯，持預藏的水果刀朝前夫腹部、胸部猛刺。吳姓前夫驚醒，與王女發生拉扯，最後負傷沿著3樓走廊逃跑，但王女仍一路追砍19刀，現場滿地是血。

王女見前夫準備逃往2樓向前公婆求救，想到女兒平常不服管教，又比較偏愛父親，且自己已持刀殺夫，獨留女兒一人會孤單，絕定讓女兒隨著前夫一起去，接著轉往女兒房間，持刀猛刺女兒胸腹，見女兒反抗仍持刀朝心臟部位猛捅，等到女兒無力反應，不再動作才下樓，總共下手17刀。

王女進入前公婆房間後，在對方的命令下交出水果刀，見前夫倒在前婆婆的懷中喪失意識後，自行徒步前往警局自首「我殺人了」。而吳姓前夫及就讀國中的女兒雖經緊急送醫搶救，仍不幸因失血過多、出血性休克不治。

▲▼彰化1女持刀砍死前夫、女兒，前夫送醫畫面（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化法院查看王女的精神科診斷發現，她有持續性憂鬱症、非特定的思覺失調類群，但依據相關事證可推測案發前王女精神狀況穩定的可能性較高，此外，她的犯案動機與前夫長期的責罵、輕視有關，與精神症狀的直接關聯性小，且她先將存款提領一空、等待前夫入睡在行兇、行兇後到派出所自首，足以看出她犯案時有忍耐延遲的能力，也可擬定策略增加計畫成功機率，行為衝動性並未超出可控制的範圍。

法官認定，王女犯案時沒有受到精神障礙或心智缺陷影響，造成辨識違法行為的能力降低，另外，她在警詢時也清楚記得案發前的活動先後順序跟過程，依殺人、成年人故意對少年犯殺人罪判她應執行有期徒刑28年，褫奪公權10年。

吳姓前夫家屬聽到王女犯後曾多次喊，「殺掉前夫女兒不會後悔，判我死刑就好」，感到無法接受，上訴向法院求處王女死刑。而台中高分院審理時，王女自承，「想讓前夫死，想讓他死；殺死前夫後，想說順便殺一殺女兒，殺死他們2人」，雖殺意甚堅，但法院勘驗相關事證後，認為原判並無違誤，將上訴駁回，維持原判。全案目前上訴最高院審理中。

▲▼彰化凶殺案，父女送醫後傷重不治。 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼王女的吳姓前夫、女兒分別身中19、17刀慘死。（資料圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲殺前夫及親身女兒的印尼外配王嫌，步出警分局，低頭不說話。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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