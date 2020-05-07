罷韓看板首次在彰化出現　綠營議員：韓國瑜不給掛我來掛

▲彰化縣內出現罷韓廣告看板。（圖／賴澤民議員服務處提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化出現首度高10公尺的罷免高雄市長韓國瑜的大型廣告看板，引起用路人注意，原來是民進黨彰化縣議員賴澤民自費吊掛，他說，彰化縣有許多戶籍在高雄的鄉親，希望藉由罷韓廣告，提醒、呼籲有投票權的鄉親，6月6日一定要回到高雄投票，如有民眾願意提供合適的地點，也願意繼續來吊掛罷韓廣告。

賴澤民說，從罷韓連署一起跑，全台灣都看到高雄人對韓國瑜的不滿，也感受到高雄人要罷免的決心。因此所謂連署三階段都過關。遺憾的是，韓國瑜卻對這些聲音充耳不聞，甚至利用各種藉口不進議會，不接受監督。

賴澤民指出，從4月底開始，韓國瑜濫用高雄市府的行政資源阻合法的罷罷韓行動，前幾天清晨五點多，更用超高速拆除罷韓廣告，並揚言收取相關支出費用，讓廣告商不敢接罷韓團體的案子。賴澤民批評，這是讓台灣民主蒙羞的最壞示範，韓國瑜不給掛看板，我來幫你掛。

賴澤民也說，距離罷韓投票僅剩一個月的時間，賴澤民吊掛看板，希望能藉此拋磚引玉，讓整個罷韓行動在全台遍地開花。讓高雄鄉親知道，他們並不孤單；也讓政治人物看到，不說謊、不落跑、腳踏實地做事，為民服務，才是人民需要的。

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