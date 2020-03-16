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救護畫面曝！彰化狠父痛揍4歲男童「扔馬路等死」…鄰居一路急奔轉3路口引導

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記者白珈陽、戴若涵／彰化報導

彰化鹿港鎮14日晚間發生一起事件！一名34歲的陳姓男子不滿4歲謝姓繼子哭鬧，酒後竟一陣毆打男童，導致對方狂吐不止持續哭鬧，孰料，陳男15日清晨見狀竟將孩子一把拎起扔出屋外，接著倒頭呼呼大睡，男童母親返家驚見孩子已失去生命跡象，躺在馬路上，隨即報警處理。如今救護畫面曝光！

▲▼彰化4歲男童救護畫面。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼彰化4歲男童救護畫面曝光，鄰居一路跑步協助引路。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

警方獲報到場發現，男童已明顯死亡，隨即將陳男帶回派出所，要進一步釐清案發經過。16日社會處緊急指派社工前往評估案家同住孩童安全，並啟動孩童緊急安置作業，目前案家同住孩童都已獲得安置，後續彰化縣政府也將依兒童及少年福利與權益保障法進行相關法律事宜，並針對案家倖存之兒少進行後續心理輔導。

▲▼彰化4歲男童救護畫面。（圖／記者白珈陽翻攝）

如今救護畫面也曝光，只見附近鄰居見救護車趕來，一路奔跑引路，轉了3個彎，跑了約莫6、70公尺，這才到男童住家外頭，但當時男童已明顯身亡，一條小小生命就此殞落。至於詳細事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼彰化4歲男童救護畫面。（圖／記者白珈陽翻攝）

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