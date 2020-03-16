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罷韓連署書衝高票　冠軍就在左營福山里！韓國瑜說話了

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▲韓國於視察前鎮河車行橋工程。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜視察前鎮河車行橋工程。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜16日上午視察前鎮運河車行橋工程，希望工務局能在明年八月底順利完工，而面對記者追問罷韓團體公布連署書情況，簽署份數排名第一的區里，是位於現租處的左營區福山里，韓國瑜也首度做出回應。

▲韓國於視察前鎮河車行橋工程。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜視察前鎮河車行橋工程。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市工務局將於前鎮區中山四路與鎮海路口，跨越前鎮運河銜接凱福街興建一座車行橋，以解決前鎮河兩岸居民往返通行不便問題。「請地方議員去調查一下，取個好聽、浪漫的名字」韓國瑜表示，新建車行橋目前還沒有名字，希望大家幫忙想一想、取個名字，這座橋將來對於前鎮河兩岸通車非常重要，明年八月底前一定要完工。

而現場就有位女里長高喊：「國瑜橋！國瑜橋！」不過韓國瑜並未多做回應，僅拱手表示感謝，而就在韓國瑜即將前往下一個行程時，現場多名里長不斷高喊：「市長加油！」，還有女里長拿出白色馬克杯，請韓國瑜幫忙簽名並合影留念，韓國瑜則是表示：「很少戴口罩拍照，今天是第一次！」，不過最後還是拿下口罩拍照。

▲韓國瑜視察前鎮河車行橋工程。（圖／記者吳奕靖攝）

▲當地里長開心和韓國瑜合影。（圖／記者吳奕靖攝）

而針對罷韓團體公布二階連署書情況，其中簽署份數排名第一的，是韓國瑜目前所居住的左營區福山里，韓國瑜則是不願多回應，僅表示：「謝謝」，便搭上公務車前往下一個行程。

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