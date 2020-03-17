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獨／高雄3人跟團爽玩土耳其返國確診　趴走3天！衛生局急拉「疫調封鎖線」

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▲▼12次防疫會議 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市政府第12次防疫會議 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中央疫情流行中心公布台灣確診案例65至67都是南部人，而且這3例都在4日到13日跟團前往土耳其觀光，而且是跟確診案例第56以及57同團，這3個人都在15日發病，在當天被衛生單位通知前往醫院採檢通報，在16日確診，住在高雄市的這3例目前都已經收治在醫院的負壓隔離病房，不過高雄市衛生局更憂心他們在被收治之前，有3天的時間趴走高雄，所有相關的接觸史。

中央疫情流行中心在16日公布8名確診病例，其中65例到67例都是高雄人，會感染新冠肺炎的就是跟團前往土耳其旅行，而團員當中有第56例以及第57例，而在高雄確診的這3例，是因為56例以及57例發病之後，中央疫情流行中心進行疫調追查才發現，不過發現的時候已經有「症狀」，隨後立即被收治到醫院的負壓隔離病房當中，目前治療之後情況還算良好。

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▲▼ 12次防疫會議 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市政府第12次防疫會議，衛生局長林立人 。（圖／記者洪正達攝）

根據了解這一團前往土耳其觀光確診案例是在13日回到台灣，但是被確診的時間是在15日，也就是說在高雄市的這3例，有2天左右的時間是屬於趴走高雄的狀況，所以目前高雄市衛生局急拉「疫調封鎖線」，要匡列出這3個案例在確診之前，趴走高雄的所有行蹤，究竟接觸了什麼人、交通工具以及在症狀發生之後，是否有前往醫療院所來就診等情況，不容許有任何疫情破洞發生。

▲▼0316中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲0316中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

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